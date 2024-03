Legambiente, un palombaro a De Ferrari per promuovere la mobilità sotenibile

Genova. Un palombaro pronto ad entrare nella vasca di Piazza De Ferrari a Genova, e poi bici e cartelli con scritto “ci siamo rotti i polmoni”. È stato con questo flashmob che Legambiente ha anticipato la campagna itinerante “Città2030: le città e la sfida del cambiamento”.

L’iniziativa, nell’ambito della Clean Cities Campaign, ha l’obiettivo di promuovere una mobilità sostenibile e a zero emissioni e di favorire la creazione di città più vivibili e sicure. “Abbiamo fatto questo flash mob per ricordare l’impatto del cambiamenti sulle città di una mobilità non sostenibile – ha spiegato Daniele Salvo presidente Legambiente Polis – e il palombaro significa che se andiamo avanti così nel giro di pochi anni, a causa dei cambiamenti climatici dovuti all’inquinamento, potremmo finire sott’acqua anche in questa zona della città. I primi dati che emergono parlano di una città con tassi di incidentalità tra i più alti d’Italia, un record nel numero di moto, e tutto questo porta a livelli di smog molto elevati”.

“Domani saranno resi noti i dati ma uno degli aspetti è che, con il cambiamento dei parametri per i livelli di smog previsti a breve, la città dovrà rimettersi velocemente in carreggiata con azioni strategiche per ridurre l’inquinamento e non finire in procedura di infrazione”.