La lettera di una mamma al personale del Gaslini: “Lavorate in strutture fatiscenti ma siete l’eccellenza”

Genova. Riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta di Ilaria, la madre di un bambino ricoverato all’ospedale Gaslini.

A tutti voi personale del Gaslini, in ogni ruolo e reparto in cui siate.

Grazie.

Perché lavorate in strutture fatiscenti, con le medicine, i colleghi e gli strumenti contati (a volte proprio mancanti) e con un’organizzazione che dire Filini è fare un complimento.

Perché sapete come fare esami e dare medicine ai bambini anche se non collaborano e lo fate senza farci sentire inetti.

Perché sorridete chiamandoci “Mamma” o “Papà” e ci date conforto.

Perché ci ascoltate e non liquidate domande, magari stupide per voi ma necessarie per noi, con poco.

Perché ci portate le coperte se abbiamo freddo.

Perché ci aiutate, senza neanche dover chiedere, a spostare la flebo a cui è attaccato nostro figlio che abbiamo in braccio, per potergli far fare la pipì nel bagno.

Perché passate per tenere compagnia ai bambini se il genitore ha bisogno di bersi un caffè.

Perché passate a fare Pet Therapy.

Perché spiegate ai bambini, e pure a noi, quello che state per fare e lo fate con una dolcezza fantastica.

Perché ci portate le lenzuola pulite ogni giorno.

Perché pulite tutto in maniera impeccabile e nel frattempo fate due chiacchiere (che aiutano sempre).

Perché prendete in mano la situazione senza scomporvi.

Perché siete delicati.

Perché sorridete spesso anche se chissà cosa vedete ogni giorno.

Perché vi dispiacete quando ci troviamo in 4, di cui 1 con problemi a camminare, in una stanza che andrebbe bene per uno solo e sicuramente non adatta, e fate di tutto per modificare la situazione anche se i posti letto son quelli che sono.

Grazie perché siete felici come noi quando le cure funzionano e si vede dalla luce che esce dai vostri occhi.

Grazie perché la salute e la serenità dei bambini sono il vostro primo pensiero.

Grazie perché ascoltate i bambini e noi genitori e vi fidate delle nostre parole e sensazioni. E noi ci fidiamo ancora di più di voi.

Grazie.

Perché lavorate in un ambiente, con gli stipendi e mezzi indicibili ma voi siete veramente l’eccellenza.

Vi vogliamo sinceramente bene.

La Mamma di un bambino ricoverato (speriamo ancora per poco)