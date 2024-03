Gallerie Bper Banca: Cinque nuove mostre che prendono vita tra Genova, Modena, Milano e Brescia

Genova. La Galleria BPER Banca presenta la propria programmazione espositiva e culturale per il 2024 che si compone di un nutrito calendario di appuntamenti, concepito con l’obiettivo di intensificare le occasioni di condivisione del proprio patrimonio artistico con la collettività.

Cinque mostre articolate in quattro sedi storiche e un variegato calendario di undici appuntamenti – tra festival, iniziative didattiche e rassegne – è il programma per quest’anno delle attività promosse dal gruppo bancario che nell’ultimo decennio ha incorporato diversi istituti di credito territoriali, portando all’acquisizione di un grande patrimonio culturale, con oltre 10.000 opere inventariate di cui 2.500 di elevato valore storico-artistico, e che ora si intende restituire al godimento del pubblico.

Frutto di un attento percorso di selezione, raccolta e catalogazione che ha avuto origine negli anni Cinquanta e prosegue fino a oggi, il patrimonio artistico e culturale de La Galleria BPER Banca si racconta al pubblico in una selezione di mostre che spaziano dal tema della natura morta al concetto di psiche, coinvolgendo una rete di collaborazioni tra diverse città, istituzioni e attività culturali.

Spiega Sabrina Bianchi, Responsabile del Patrimonio Culturale di BPER Banca: “Il 2024 segna un importante traguardo per La Galleria BPER Banca, che incrementa in maniera significativa le collaborazioni con istituzioni di prestigio e rinnova la sua missione di apertura e condivisione della propria collezione con il pubblico. In questo nuovo capitolo artistico, ci impegniamo a offrire ai visitatori e alle visitatrici, un’esperienza coinvolgente con percorsi capaci di offrire stimoli di riflessione, di sviluppo della creatività e di apertura al dialogo, contribuendo così a valorizzare il tessuto culturale e sociale delle comunità con cui entriamo in contatto.”

LE MOSTRE

Il calendario espositivo studiato per il 2024 traccia un itinerario tra le opere d’arte e documenti archivistici che costituiscono la collezione BPER Banca, i cui capolavori sono protagonisti di una serie di esposizioni che prendono vita nelle quattro sedi di Genova, Modena, Milano e Brescia.

Il primo appuntamento espositivo è con la mostra “Nelle stanze dell’arte. Itinerario tra capolavori di una quadreria genovese”, inaugurata lo scorso 20 gennaio, che per tutto l’anno accoglierà i visitatori con diverse occasioni di apertura in un suggestivo percorso articolato nei sontuosi ambienti del quattordicesimo piano della sede di via Cassa del Risparmio 15 a Genova. L’esposizione, curata da Lucia Peruzzi, storica dell’arte e curatrice della Collezione dei Dipinti Antichi, ripercorre le testimonianze del collezionismo ligure, svelando opere preziose, alcune delle quali per la prima volta visibili al pubblico, realizzate da pittori quali Paolo Caliari detto il Veronese, Giovanni Francesco Barbieri detto il Guercino, Giuseppe Cesari detto il Cavalier d’Arpino, Giovanni Benedetto Castiglione detto il Grechetto, Bernardo Strozzi, Antoon van Dyck e tanti altri.

Dal 5 aprile al 30 giugno 2024, la sede espositiva storica di Modena accoglie i capolavori della collezione di Galleria BPER nella mostra L’incanto del vero. Frammenti di quotidiano nella Natura Morta tra Sei e Settecento, a cura di Lucia Peruzzi. L’esposizione esplora il tema della natura morta, del floreale e della botanica e le loro evoluzioni attraverso due secoli, ponendo in dialogo le due anime della collezione de La Galleria che si sviluppa tra opere d’arte e documenti archivistici. Importanti saranno i prestiti, tra cui un’opera di Pier Francesco Cittadini della Pinacoteca Guercino di Cento, che andranno ad arricchire il percorso espositivo.

Dall’11 aprile a fine giugno si terrà poi la prima mostra fotografica promossa dalla Galleria BPER Banca, che avrà luogo a Milano nella sede di BPER Banca Private Cesare Ponti dove, dopo il successo della mostra “All that glitters is not gold” di Fabrizio Dusi, a cura di Giorgia Ligasacchi, verranno esposti i lavori dell’artista visivo Alessandro Sambini. A cura di Andrea Tinterri e Luca Zuccala, direttore responsabile della rivista Artslife e di Galleria Indice, in collaborazione con Giorgia Ligasacchi e Studio Pavesio e Associati with Negri-Clementi. Realizzato in occasione dell’Art Week milanese, il progetto “Human Image Recognition” è una profonda riflessione sul rapporto tra l’uomo e la macchina, tra l’uomo e le nuove tecnologie, tra l’uomo e l’Intelligenza Artificiale. La riflessione si inserisce nell’evoluzione digitale che il Gruppo BPER Banca sta progettando, con l’intento però di mantenere centrale quella scintilla di unione fondamentale tra il rapporto umano delle relazioni e la tecnologia, la mostra sarà la prima occasione per La Galleria di promuovere la fotografia contemporanea in una sede storica, per intrecciare la tradizione al futuro.

Tornando a Modena, dal 13 settembre 2024 al 9 febbraio 2025, una preziosa esposizione a cura di Daniela Ferrari è pensata per interpretare il tema dell’edizione 2024 di festivalfilosofia, “psiche”, intesa come specchio e specularità. I dipinti della collezione de La Galleria BPER Banca, accompagnati da una selezione di prestigiosi prestiti, restituiscono un attento scorcio nel tema del legame tra psiche e identità, all’insegna del termine greco che parla di anima, respiro e soffio vitale. La mostra si propone una serie di speculazioni sulla natura dei sentimenti umani attraverso lo specchio del mito. Lo spettatore entrerà in contatto con i personaggi della narrazione antica presenti nei dipinti a tema mitologico della vasta collezione di BPER Banca.

Il ciclo espositivo curato per il 2024 da La Galleria BPER Banca si concluderà con una mostra a Brescia dedicata a Elisabetta Sirani, che si terrà a partire da ottobre a Palazzo Martinengo di Villaga. Pensata come valorizzazione del talento femminile, sarà inaugurata nell’ambito della manifestazione È cultura! di ABI ed è realizzata in collaborazione con la Fondazione Brescia Musei, rinnovando il dialogo con l’istituzione museale bresciana avviato lo scorso anno. L’esposizione presenterà le opere di questa artista protagonista del Seicento bolognese, celebrata dai suoi contemporanei e ricercata dai collezionisti dell’epoca, in un percorso arricchito da numerosi prestiti.

GLI ALTRI APPUNTAMENTI E INIZIATIVE

Intenso anche il programma delle iniziative e delle collaborazioni messe in campo nel 2024 da La Galleria BPER Banca per promuovere la collezione ed esaltare il suo ruolo di attore culturale privato, capace di fornire il proprio contributo alla comunità per veicolare il valore della bellezza e dell’arte come strumento di elevazione dell’individuo e di crescita della società.

La prima azione è rivolta al mondo scolastico e coinvolgerà, tra gennaio e aprile, due classi del quarto anno del liceo classico e linguistico “Antonio Muratori – San Carlo” di Modena nel progetto di Museimpresa “A scuola d’impresa”, con un’iniziativa di “crowdfund-art” per l’acquisto di un’opera d’arte di Fabrizio Dusi da collocare nell’istituto.

Importante anche la partecipazione alla XXXIII edizione alla fiera “Antiqua” ai Magazzini del Cotone nel Porto Antico di Genova dal 27 gennaio al 4 febbraio, con uno stand de La Galleria BPER Banca dove è stata presentata una selezione di opere in linea con il tema collaterale di questa edizione: l’arte sacra. In mostra per l’occasione la Madonna che legge, con il Bambino, san Giovannino e santa Elisabetta di Luca Cambiaso, Notturno con la Sacra Famiglia, san Giovannino e san Giuseppe, realizzato da un allievo di Cambiaso e la Madonna col Bambino, sant’Anna e san Giovannino di Francesco Cairo.

La Galleria è stata presente dal 2 al 4 febbraio anche ad “Arte Fiera” di Bologna nell’edizione del cinquantennale, di cui BPER Banca è main sponsor, con l’istituzione di un premio acquisizione dedicato alla valorizzazione di tematiche femminili. L’opera vincitrice è Island#49 di Stefania Galegati, che sarà esposta in occasione della 60° Esposizione Internazionale d’Arte La Biennale di Venezia, presso il Venice Meeting Point in collaborazione con Lightbox.

Dal 10 al 18 febbraio La Galleria BPER Banca ha partecipato anche, , con un proprio stand alla XXXVII mostra di alto antiquariato Modenantiquaria, dove saranno esposti il Ritratto di giovane monaco di Francesco Giovanni Caroto, il Ritratto di anziana gentildonna con bambino di un artista emiliano del XVII sec., il Ritratto di gentildonna con bambino di Cesare Gennari, la Fanciulla con gabbietta vuota di Lorenzo Pasinelli e il Ritratto del vicelegato Lorenzo Lenzi di Francesco Brini, o del Brina, per ripercorrere il tema del ritratto proposto nell’esposizione “Ospiti a Palazzo. Figure in posa e al naturale” realizzata a Brescia tra novembre 2023 e gennaio 2024.

A gennaio, maggio e ottobre La Galleria Banca BPER partecipa ai Rolli Days a Genova con l’apertura degli spazi espositivi del quattordicesimo piano della sede di via Cassa del Risparmio 15 e la mostra “Nelle stanze dell’arte. Itinerario tra capolavori di una raccolta genovese” con approfondimenti legati alle tematiche proposte dai Rolli: ville e dimore storiche per l’edizione di maggio e le sedi medievali per quella di ottobre.

L’18 maggio 2024, in occasione della Notte europea dei Musei, si terrà l’apertura serale degli spazi espositivi de La Galleria di Banca BPER, con laboratori ed eventi dedicati.

Sempre a maggio, avverrà la partecipazione a “Quante storie nella Storia – Settimana della didattica in Archivio” sostenuta dal Settore Patrimonio della Regione Emilia-Romagna in collaborazione con ANAI – Associazione nazionale archivistica italiana e la Soprintendenza archivistica e bibliografica dell’Emilia Romagna del Ministero della Cultura. In questa occasione, verrà promossa la conoscenza della ricchezza documentale dell’archivio storico di BPER Banca.

Due sono i festival cui partecipa La Galleria nel corso del 2024.

Dal 6 al 9 giugno 2024 i suoi archivi sono parte integrante dell’offerta culturale di Archivissima 2024, manifestazione interamente dedicata all’esplorazione del patrimonio archivistico locale e verranno realizzati appuntamenti capaci di promuovere il patrimonio documentale conservato negli archivi storici di BPER Banca. Le sedi storiche della Galleria BPER Banca sono inoltre protagoniste della seconda edizione di È cultura! promosso da ABI – Associazione Bancaria Italiana: dal 5 al 12 ottobre La Galleria BPER Banca partecipa, in sinergia con il settore Relazioni esterne del gruppo bancario con l’apertura degli spazi espositivi di Modena, Genova, Brescia e Milano.

Infine, a novembre appuntamento con la Settimana della Cultura d’Impresa, promossa da Confindustria e Museimpresa con il tema che verrà reso noto a maggio.

UNA COLLEZIONE APERTA

La collezione La Galleria BPER Banca e la sua condivisione con la collettività sono il cuore pulsante della programmazione culturale per l’anno 2024.

Il nucleo originale della collezione, che traccia un percorso nella storia dell’arte che va dal Quattrocento al Settecento, si è arricchito nel tempo grazie a diverse e significative acquisizioni, arrivando a comprendere l’arte moderna e contemporanea. Tra gli artisti che vi figurano Guido Reni, Annibale Carracci, Tiziano Vecellio, Francisco Hayez, Filippo de Pisis e Antonio Ligabue. Ad oggi, il patrimonio della Galleria BPER Banca annovera circa 10.000 opere, di cui 2.500 di elevato valore storico-artistico.

Cardine della missione della Galleria è la creazione di momenti di incontro tra i capolavori della propria collezione e il pubblico, che si realizzano anche nella conversione delle proprie sedi, spesso inserite in palazzi storici di altro profilo culturale in veri e propri spazi espositivi, messi così a disposizione della comunità con l’obiettivo di restituire valore sociale e di contribuire ad una crescita sostenibile del Paese.