Accoltella un uomo al bar dopo una lite: ventenne arrestato dalla polizia

Genova. Sabato pomeriggio la Polizia di Stato di Genova ha arrestato un 20enne, attualmente sottoposto alla misura della libertà vigilata, per tentato omicidio aggravato. L’intervento degli agenti delle volanti e del Commissariato Sestri è scattato a seguito della segnalazione di una violenta lite avvenuta all’interno di un bar di Pegli, degenerata poi in un accoltellamento.

I poliziotti sono giunti sul posto in pochi attimi e hanno trovato la vittima dell’aggressione, un 33enne genovese, seduto su una sedia con tutti gli abiti sporchi di sangue ed una vistosa ferita da taglio sulla fronte, sul fianco e sulla schiena. Dopo aver prestato i primi soccorsi in attesa dell’arrivo di personale medico, gli agenti hanno cercato di ricostruire l’accaduto e, grazie alle dichiarazioni dei presenti, hanno appreso che l’autore dell’aggressione, un 20enne conosciuto in zona, si era allontanato, presumibilmente trovando rifugio nella propria abitazione. Effettivamente è stato proprio il giovane ad aprire ai poliziotti che bussavano alla sua porta e, senza opporre resistenza, ha permesso loro di procedere al controllo. Nella tasca dei pantaloni è stato rinvenuto un mazzo di chiavi sporchi di sangue, nel bagno una camicia anch’essa sporca di sangue e dentro il lavello della cucina il coltello presumibilmente utilizzato nell’aggressione.

In merito alla dinamica del fatto, secondo quanto riporta la polizia, tutte le testimonianze sono concordi nel raccontare che i due avrebbero dapprima avuto un diverbio verbale per futili motivi, a seguito del quale il 20enne avrebbe lanciato all’altro una tazzina da caffè, per poi uscire dal locale e ritornare dopo 5 minuti brandendo un coltello e colpirlo con numerosi fendenti. Il giovane è stato tratto in arresto e associato al carcere di Marassi a disposizione delle autorità.