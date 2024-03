Food for profit, il 3 aprile il docufilm sugli allevamenti intensivi

Genova. Food for Profit è un docufilm frutto di una produzione indipendente e dal basso che documenta le politiche alimentari europee e le relative pratiche industriali della produzione primaria del cibo che finisce ogni giorno sulle nostre tavole. Fin dalla sua proiezione al Parlamento Europeo ha suscitato grande interesse e sono in corso centinaia di proiezioni in tutta Italia che ne stanno facendo un importante caso mediatico. Il docufilm affronta le principali problematiche legate in particolare agli allevamenti intensivi: non solo maltrattamenti degli animali, equiparati a merce, ma anche sfruttamento dei lavoratori, in larga parte migranti, inquinamento delle acque, perdita di biodiversità e antibiotico resistenza.

Mercoledì 3 aprile alle 21, presso il cinema Nickelodeon, via della Consolazione 5r, sarà organizzata una proiezione gratuita del documentario “Food for profit” con introduzione della produzione e dibattito finale.

Sono 16 le realtà cittadine che hanno collaborato alla costruzione di questo evento.

“Obiettivo dell’iniziativa − si legge nella nota − di cui la proiezione di mercoledì è solo l’inizio, è di attivare una riflessione collettiva e locale su un tema scomodo e complesso come gli allevamenti intensivi e più in generale sulla sostenibilità delle filiere alimentari e l’accesso a cibo sano ed equo a livello urbano. Come associazioni siamo consapevoli che non esistono risposte semplici a temi così complessi. Per questo abbiamo deciso di stare in questo spazio di confronto e dialogo aperto a tutte e tutti, mettendo a fattor comune ognuno le proprie competenze specifiche. Vogliamo cercare di costruire dal basso una conoscenza e coscienza collettiva e scrivere un Manifesto di intenti che presenteremo il 29 maggio in piazza Don Gallo e che sarà portato dalla Rete Ricibo al tavolo delle politiche del cibo di Genov”a.

La proiezione è gratuita tramite prenotazione al link.

Associazioni

Rete Ricibo, Cittadini sostenibili, Fridays for Future Genova, Generazione P, GenovaGreentosa – Studiolambiente, GreenPeace – Gruppo locale Genova, Gruppo Yoga Solidale Genova, ISDE- Sezione Regionale Liguria, La Bottega Solidale – Altromercato, LAV, Legambiente Liguria, Terra! Aps, T-Riciclo-Bimbi a basso impatto, Unigeco, VeGenova, WWF Genova.