Campionato Intercircoli 2024: sabato e domenica i primi confronti

Genova. Il 33° Campionato Intercircoli è sulla rampa di lancio, il tradizionale appuntamento dedicato alla vela d’altura scatterà sabato e domenica prossimi dopo il rinvio, due settimane fa, deciso dal comitato organizzatore poco prima del briefing a seguito delle condizioni meteomarine.

Sabato è attesa una leggera pioggia, domenica il sole. Si confronteranno una cinquantina di equipaggi, iscritti nelle classi J24, Regata/Crociera, Gran Crociera, Libera (metrica no Spi). Teatro delle sfide sarà il campo di regata in zona Bravo, a ponente della Lanterna. Sabato 20 aprile è programmata la regata costiera nelle acque antistanti Boccadasse e punta Chiappa. “Durante il briefing abbiamo registrato grande entusiasmo da parte degli equipaggi – afferma Roberto Lanata, presidente del Comitato Intercircoli -. C’è grande voglia di regatare in mare e vivere queste giornate di primavera all’insegna dell’amore per la vela, con attenzione anche ai contenuti agonistici e al livello di sfide che a nostro parere saranno molto equilibrate”.

Gli equipaggi in arrivo da Levante possono usufruire, nei limiti delle disponibilità dei circoli organizzatori, di posti barca gratuiti per la durata del Campionato. La premiazione si terra sabato 27 aprile, giornata in cui verranno alzati anche il Trofeo Assonautica, il Trofeo ILVA 2024 e il Trofeo Intercircoli. Saranno premiati i primi tre classificati di ciascuna classe e il primo classificato overall di ciascun raggruppamento.

Il Campionato, patrocinato da I-Zona FIV, Assonautica e Uvai, è organizzato dal Comitato Intercircoli, composto da ben 12 circoli nautici che condividono la passione per la Vela e per il Mare collaborando all’organizzazione dell’evento attraverso l’impiego di mezzi e risorse umane per garantire la massima sicurezza. Parliamo di Associazione Nautica Sportiva Dilettantistica, ASD Pesca e Vela “il Pontile”, ASD Pesca e Nautica “Dipendenti ENEL”, LNI Genova Sestri Ponente, Polisportiva Circolo Autorità Portuale. Soc. Ass, ASPER (Associazione Sportiva Pesca e Ricerca), Circolo Nautico Marina Genova Aeroporto, Circolo Nautico “Il Mandraccio”, Circolo Nautico “L. RUM” A.S.D, LNI Genova Centro, Circolo Nautico ILVA A.S.D. e Club Vela Pegli. Gli sponsor sono Assonautica, Mostes e Digielle insieme agli artigiani Maurizio Buffa e Fabio Amato.