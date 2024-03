Atletica leggera, il Cus Genova è al 25° posto tra le società in Italia e primo tra le liguri

Genova. Continua l’ottimo momento del CUS Genova Atletica. È stata recentemente pubblicata dalla FIDAL la nuova Classifica Performance riferita all’anno sportivo 2023, ranking della Federazione che prende in considerazione i meriti tecnici di ogni società in Italia, categoria Assoluta. Il CUS Genova a distanza di un anno scala 28 posizioni passando dalla 53esima alla 25esima, divenendo anche la prima società ligure, a testimonianza dell’ottima stagione degli atleti e dello staff tecnico biancorosso.

Sono stati 14 i parametri che hanno inciso nel piazzamento dei biancorossi, tra i quali le maglie azzurre vestite da Davide Costa, Chiara Smeraldo e Riccardo Berrino, tra Europei U23 a Espoo e Coppa Europa di Lanci U23 a Leira. Così come anche è stata importante la vittoria della squadra femminile biancorossa nella Finale Nazionale B Centro-Sud ad Agropoli, sempre nel 2023.

Queste le parole di Marco Mura, direttore tecnico del CUS Genova Atletica: «Questo piazzamento è un premio per il buon lavoro portato avanti in questi anni, il cui merito è del settore tecnico assoluto. Un risultato che acquisisce ancor più valore se si considera che dal 2019 c’è stato un cambio generazionale che ha obbligato la sezione a rimboccarsi le maniche per ricostruire. Siamo veramente orgogliosi del nostro settore tecnico, che è di altissimo livello e che vanta alcuni dei migliori allenatori d’Italia. Importante, infine, sottolineare le maglie azzurre di Costa, Smeraldo e Berrino, così come la vittoria della squadra femminile nella Finale Nazionale B ad Agropoli».

Questo il commento di Domenico Vitetta, vicepresidente del CUS Genova: «Siamo estremamente orgogliosi di questo risultato, che riflette l’impegno costante, la passione e la dedizione di tutti i membri della nostra sezione di atletica leggera, dagli atleti agli allenatori, dagli atleti storici ai nuovi arrivati. Questo risultato è il frutto di un lavoro di squadra e di una pianificazione attenta, mirata a valorizzare il talento di ciascun atleta e a promuovere la crescita delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi. Continueremo a lavorare con il massimo impegno per cercare di mantenere questo standard anche negli anni a venire. Desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito a questo successo e assicurare che il CUS Genova Atletica proseguirà con rinnovato entusiasmo nel percorso di crescita e miglioramento».