Sestri Levante, 5 euro per entrare nella Baia del Silenzio e numero chiuso

Sestri Levante. Sta facendo discutere in queste ore la comunità di Sestri Levante la proposta del sindaco Francesco Solinas di introdurre un un biglietto d’ingresso di 5 euro per accedere alla Baia del Silenzio nel periodo estivo.

Uno spunto che mette insieme l’esigenza di “ordinare” un turismo sempre più caotico e al contempo trovare nuove risorse per il territorio, sulla falsa riga del meccanismo adottato da Regione Liguria sui treni delle Cinque Terre, il cui costo è stato aumentato per i turisti stranieri per permettere la gratuità del servizio per gli studenti.

L’idea del sindaco: Cinque euro a persona per accedere alla balneazione nella Baia del Silenzio nel periodo estivo, con ingresso gratuito per i residenti. Per fare ciò l’amministrazione comunale sta pensando ad un bando da 400 mila euro per la gestione di questo servizio e il numero chiuso di accessi stimato a 400 unità.

Divisa l’opinione pubblica, soprattutto quella degli operatori: alcuni preferirebbero la gratuità degli accessi come gli anni scorsi, scongiurando quindi il rischio che la Baia di Portobello diventi una grande concessione privata anche a fronte degli aumenti della tassa di soggiorno.