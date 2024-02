Campo Ligure si fa bella: 1.5 milioni di euro dal Pnrr per sistemare il borgo della filigrana

Genova. Questo pomeriggio Aiccre ha presentato i progetti di riqualificazione che presto tireranno a lucido due borghi storici della Liguria: Campo Ligure e Andora. I soldi sono quelli del Pnrr, mentre la progettazione degli interventi è stata portata avanti dai comuni in sinergia con le aziende del territorio.

Per quanto riguarda Campo Ligure, uno dei borghi più belli del paese, il progetto riguarda la riqualificazione di edifici storici, oggi in stato di abbandono, per potenziare il brand della “capitale della filigrana” e provare confermare il trend di rinascita iniziato in questi anni e culminato con la recente svolta di un saldo demografico tornato in positivo.

“Il nostro progetto prevede 13 interventi, in parte sugli edifici ma soprattutto sui servizi – ha detto il sindaco di Campo Ligure Gianni Oliveri – Non è facile perchè oltre a presentare i progetti adesso dobbiamo aspettare i flussi di cassa, che speriamo non tardino troppo“.

Il progetto di riqualificazione prevede due voci di spesa: la prima, da 1.1 milioni di euro, sarà impegnata per la ristrutturazione e messa in uso di alcuni edifici storici del borgo, mentre circa 836mila euro andranno alle imprese coinvolte nel progetto.

Tra i principali interventi il riuso dell’ex chiesa maggiore del convento, che diventerà un centro per l’artigianato, la riqualificazione dell’ex galleria, che diventerà uno spazio espositivo e la rinascita dell’ex refettorio del convento, che avrà l’importante compito di ospitare attività formative per la lavorazione della filigrana. “Oggi sono 8 laboratori storici attivi sui oltre 30 dei decenni scorsi – spiega il sindaco – questi laboratori sono condotti da artigiani e artisti ancora giovani che potranno trasmettere i segreti di quest’arte e portare avanti ancora la nostra tradizione più importante“.