Nervi, furto a casa del difensore della Sampdoria Depaoli: la fidanzata Diletta Piacentini vede i ladri fuggire dal terrazzo

Genova. Furto la scorsa sera a casa del difensore della Sampdoria Fabio Depaoli. Mentre lui era impegnato nella trasferta dei blucerchiati contro il Cittadella, i ladri si sono introdotti nell’appartamento in viale della Palme, a Nervi. Hanno portato via alcune borse griffate e soldi per un bottino ancora da quantificare ma che ammonterebbe a circa 10mila

E stata la compagna del calciatore, l’influencer Diletta Piacentini, che stava rincasando in quel momento, a vedere i malviventi fuggire dal terrazzo e a chiamare la polizia. Sul posto sono arrivate le volanti e la scientifica. La ragazza ha descritto i due fuggitivi che indossavano uno una tuta scura e l’altro una mimetica.

L’indagine è affidata agli investigatori della squadra mobile che hanno preso visione delle telecamere della via. Secondo quanto trapela dalle indagini non si sarebbe trattato di un furto pianificato a tavolino da una banda di professionisti ma molto probabilmente di un furto deciso sul momento approfittando di un appartamento vuoto e considerato di facile accesso. E gli autori sarebbero molto giovani, forse minorenni.

Poche ore prima altri due appartamenti sono stati svaligiati sempre nel levante genovese, in via Puggia e in via Nizza nel quartiere di Albaro. Almeno in un caso il bottino sono state di nuovo alcune borse griffate ma per gli investigatori gli autori non sarebbero gli stessi: la banda in questo caso sarebbe formata da uomini dell’Est Europa.