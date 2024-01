Incidente in A26, coinvolti mezzi pesanti: traffico bloccato tra Masone e Ovada

Genova. Ancora un incidente sul nodo autostradale ligure, questa volta sulla A26, tra Masone e Ovada in dire Gravellona Toce.

Nell’incidente, avvenuto intorno alle 14 all’altezza del chilometro 24, è coinvolto un mezzo pesante. Autostrade ha fatto sapere che un camion ha urtato accidentalmente il piedritto, all’altezza del km 24 in corrispondenza del cantiere all’interno della galleria Lagoscuro: “Necessiteranno di almeno due ore per essere liberati – ha fatto sapere il Comune di Rossiglione – Il traffico sarà purtroppo dirottato sulla Statale per permettere soccorsi e sgombero”.

La circolazione è rimasta bloccata sino alle 16 sul tratto, con una coda che è arrivata a toccare i 9 chilometri al momento della riapertura del tratto. Sul posto presenti il personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso insieme con la Polizia Stradale.

A chi proviene dalle riviere liguri ed è diretto verso Alessandria si consiglia di utilizzare l’A7, quindi la Diramazione Predosa-Bettole. A coloro che si trovano già in A26 a sud di Masone si consiglia di uscire a Masone e rientrare ad Ovada dopo aver percorso la viabilità esterna.

Ai veicoli leggeri è consigliata l’uscita a Masone per rientrare poi in autostrada a Ovada dopo aver percorso la viabilità ordinaria. A i soli camion diretti a Milano si consiglia invece di percorrere la A7 Serravalle-Genova, oppure per Torino e Alessandria percorrere la diramazione di Novi Ligure.

Martedì mattina i problemi si sono registrati invece sulla A12, tra Chiavari e Rapallo, per un cavo crollato all’interno di una galleria a causa del passaggio di un camion.