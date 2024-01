Autostrada A12, camion fa crollare un cavo in galleria: coda in direzione Genova

Chiavari. Problemi questa mattina sull’autostrada A12 per un cavo crollato all’interno di una galleria nel tratto tra Chiavari e Rapallo. Al momento si viaggia su una sola corsia, quella di sorpasso, e ci sono 2 chilometri di coda in direzione Genova.

È successo intorno alle 8.00 all’interno della galleria dell’Anchetta, il tunnel che si incontra subito dopo l’uscita di Chiavari viaggiando verso ponente. Il cavo penzolante è stato segnalato da un automobilista verso le 8.10.

Sul posto la polizia stradale e il personale di Autostrade per l’Italia. Per fortuna al momento del distacco non transitava alcun veicolo, perciò non si segnalano feriti.

Le prime ricostruzioni della polizia stradale avevano escluso che il cavo potesse essere stato agganciato da un veicolo in transito, ma dagli accertamenti condotti da Autostrade, anche con l’ausilio dei video delle telecamere, è emerso che un camion ha urtato il piedritto (l’elemento di sostegno verticale) sganciando una parte dell’impianto.