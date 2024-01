Caos sulla A26, altro incidente tra Masone e il bivio con l’A10: auto prende fuoco in galleria

Genova. Sembrano non finire mai i disagi sulle autostrade liguri, in particolare sulla A26, che martedì è stata teatro di ben due incidenti che hanno coinvolto anche mezzi pesanti.

Il primo è avvenuto intorno alle 14.30 nel tratto compreso tra Masone e Ovada, in direzione Alessandria (e si è risolto soltanto dopo due ore e 9 chilometri di coda), il secondo si è verificato invece poco dopo le 18 tra Masone e il bivio con l’A10 in direzione Genova, tratto immediatamente chiuso.

L’incidente è avvenuto all’altezza del km 10 all’interno della galleria Turchino, e ha coinvolto due mezzi pesanti e un’auto, che ha preso fuoco all’interno della galleria. Il conducente è stato estratto dai vigili del fuoco e accompagnato con l’ambulanza all’ospedale Villa Scassi in codice giallo. Le sue condizioni non sono gravi.

Sul posto oltre ai vigili del fuoco, che intorno alle 19 erano ancora al lavoro per mettere in sicurezza l’auto, presente anche la polizia stradale e il personale della direzione di tronco di Genova di Autostrade per l’Italia. Il traffico si è nuovamente bloccato, con 2 chilometri di coda in aumento verso Genova. A chi proviene da nord ed è diretto verso le riviere liguri si consiglia, dopo l’uscita obbligatoria a Masone, di percorrere la viabilità ordinaria verso Genova Pra dove rientrare in autostrada.

Come detto si tratta del secondo incidente che si verifica sulla A26, all’incirca nello stesso tratto ma in direzione opposta rispetto a quello avvenuto nel primo pomeriggio. In quel caso un camion ha urtato un piedritto, all’altezza del km 24 in corrispondenza del cantiere all’interno della galleria Lagoscuro. In mattinata invece un cavo è crollato dalla volta di una galleria tra Chiavari e Rapallo, sulla A26.