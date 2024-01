Donna travolta da un’auto in Albaro, è grave al San Martino: secondo investimento in meno di 24 ore

Genova. Grave incidente sabato mattina in via De Gaspari, in Albaro, dove una donna di 70 anni è stata investita da un’auto mentre attraversava la strada.

L’incidente è avvenuto intorno alle 9.30 nei pressi di un attraversamento pedonale, ma non è ancora chiaro se la donna si trovasse effettivamente sulle strisce al momento dell’impatto. Nell’urto infatti è stata sbalzata in avanti di diversi metri, procurandosi gravi ferite.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Croce Bianca Genovese, che ha accompagnato la donna in pronto soccorso al San Martino in codice rosso. Presenti anche gli agenti della sezione infortunistica della polizia locale.

Si tratta del secondo grave incidente che si verifica sulle strade genovesi in meno di 24 ore. Nel pomeriggio di venerdì un uomo è stato travolto da un’auto mentre attraversava sulle strisce in via Linneo, a Rivarolo, ed è stato trasferito all’ospedale San Martino. Le sue condizioni sono molto gravi.