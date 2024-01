Morto l’uomo investito in via Linneo a Rivarolo, Massimo Salomone aveva 63 anni

Genova. Non ce l’ha fatta Massimo Salomone, l’uomo di 63 anni investito il 5 gennaio in via Linneo, a Rivarolo, in Valpolcevera.

Era un dirigente sportivo

L’uomo era molto conosciuto soprattutto in Val Bisagno poiché dirigente della società sportiva Virtus Basket Genova, che ha sede a Molassana. La notizia in queste ore è stata condivisa dalle famiglie dei tanti bambini e ragazzi che si allenavano al palazzetto di via Allende.

La dinamica dell’incidente

Salomone è stato investito da un’automobile nel pomeriggio di venerdì mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, davanti alla scuola di via Linneo, nel quartiere del Cige. Al volante della vettura che lo ha travolto una donna di 49 anni. Probabilmente la pioggia e il buio hanno impedito alla donna di vedere il pedone. Sulla dinamica sono in corso gli accertamenti della sezione Infortunistica della polizia locale di Genova.

La lotta contro la morte

Le condizioni del 63enne sono parse subito molto gravi: l’uomo è stato intubato e portato al pronto soccorso del poliniclico San Martino, e ricoverato in prognosi riservata. Nonostante gli sforzi dell’equipe medica l’uomo è spirato nel primo pomeriggio. L’osservazione è terminata alle 16.20.

Imputato e assolto per le violenze nella caserma di Bolzaneto

Massimo Salomone era noto alle cronache non solo per il suo ruolo di dirigente sportivo. Era stato imputato, ma assolto, nel processo per i soprusi e le violenze nella caserma di Bolzaneto durante il G8 2001. Al tempo era un sottufficiale della polizia. Salomone venne assolto in primo grado e né procura né le parti civili presentarono appello.

Primo incidente mortale del 2024 a Genova

Con il decesso avvenuto nel pomeriggio, quella di Salomone è la prima morte in un incidente sulle strade di Genova nel 2024. Mercoledì mattina sulla autostrada A7 tra Isola del Cantone e Vignole Borbera si era verificato un incidente mortale in cui ha perso la vita un giovane toscano, Giovanni Gallori. Gravissime anche le condizioni di un’anziana travolta da un’auto in via De Gasperi, nel quartiere di Albaro, sabato 6 gennaio alle 9.30.