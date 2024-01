Incidente a Rivarolo, gravissime le condizioni del 63enne travolto in via Linneo

Genova. Restano gravissime le condizioni dell’uomo che venerdì pomeriggio è stato travolto da un’auto in via Linneo, a Rivarolo, mentre attraversava la strada.

L’uomo è ricoverato nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Martino, in coma profondo e sotto ventilazione, e la prognosi è riservata. L’uomo, 63 anni, è stato investito all’altezza dell’attraversamento pedonale di fronte alla scuola. Soccorso dai mezzi del 118, è apparso subito in condizioni critiche: intubato, è stato trasferito d’urgenza in ospedale.

Al volante della vettura che lo ha travolto c’era una cinquantenne che si è subito fermata. La dinamica dell’incidente è al vaglio della sezione infortunistica della polizia locale, ma è altamente probabile che il buio e la pioggia abbiano ridotto la visibilità della donna. Accertamenti sono in corso anche sulla velocità cui viaggiava l’auto.

Nella mattinata di sabato, e meno di 24 ore dall’incidente, un altro pedone è stato investito sulle strade cittadine, questa volta in via De Gasperi, in Albaro. Vittima una donna di 70 anni, anche lei travolta mentre stava attraversando, che è stata portata in codice rosso al San Martino.