Code per le Citypass Amt, i consiglieri di Fdi Gaggero e De Benedictis: “Grande afflusso mostra che il progetto era voluto dai genovesi”

Genova. “Il grande afflusso di persone che si sono recate presso le biglietterie in questi giorni dimostra come questo progetto fosse necessario e voluto dai genovesi”. Così commentano in un comunicato stampa unitario i consiglieri comunali di Fratelli D’Italia Francesco De Benedictis e Laura Gaggero che in passato furono i promotori, in consiglio comunale, dell’instaurazione della gratuità del trasporto pubblico Amt Genova per gli anziani. Per questo i due consiglieri si autodefiniscono, nel comunicato stampa, “paladini degli anziani”.

“Siamo felici di essere riusciti a realizzare quanto ci eravamo prefissati” commentano. “Negli ultimi mesi, assieme, Gaggero e De Benedictis hanno studiato attentamente l’iniziativa che va incontro alle aspettative degli over 70”, si legge nel comunicato.

“Ieri, finalmente, ha preso avvio concretamente la nostra proposta e siamo contenti” sostengono la consigliera di Fratelli d’Italia con la delega all’Innovazione e il capogruppo Fdi che continuano dicendo: “È evidente quanto fosse indispensabile ragionare in tale misura, per andare incontro alle esigenze di tutti. Bisogna ricordare che Genova è una città che possiede una grande ricchezza e che deve essere valorizzata: gli anziani. Uomini e donne indispensabili per intere famiglie, per i nipoti, caposaldo di valori ed insegnamenti, un vero tesoro, che negli anni la collettività ha rivalutato in maniera positiva”.

Il comunicato conclude con un’annotazione: “Certamente, questo tipo di provvedimento tanto voluto dai consiglieri, e che prende l’avvio il 15 gennaio, giorno in cui la consigliera Gaggero e la premier Giorgia Meloni hanno festeggiato insieme il loro compleanno, denota ancora una volta l’attenzione e la cura degli esponenti di Fratelli d’Italia sul tema famiglie, ceti medi e pensionati”.