Genova. Autobus Amt gratis per gli anziani a Genova. E’ senza dubbio destinata a fare discutere la mozione che Fratelli d’Italia, con i consiglieri Laura Gaggero e Francesco De Benedictis, presenteranno martedì 25 luglio in consiglio comunale.

I due consiglieri di maggioranza, in particolare, chiederanno al sindaco e alla giunta di valutare “a valutare, in via sperimentale, forme di gratuità del trasporto pubblico urbano destinate alle fasce più anziane, vista anche la sperimentazione già attuata con successo dal Comune di Santa Margherita”.

L’obbiettivo, secondo il testo della mozione, è sia sul fronte ambientale sia su quello economico: “Dare la possibilità alla popolazione anziana di utilizzare i mezzi pubblici gratuitamente per un’autonomia negli spostamenti e un risparmio che in tempi di rincari può fare la differenza nell’economia quotidiana”.

La proposta di De Benedictis e Gaggero prende le mosse, ovviamente, dalla sperimentazione già in atto a Genova e che prevede l’utilizzo della metropolitana gratis dalle 10 alle 16 (in questo momento la gratuità è traslata sulle navette sostitutive del servizio visti i lavori in corso) e sulla gratuità degli impianti verticali (ascensori, funicolari, cremagliere) senza limiti orari.

I consiglieri di Fratelli d’Italia utilizzano come grimaldello proprio le dichiarazioni della presidente di Amt Ilaria Gavuglio che ha escluso che la sperimentazione abbia influito negativamente sulle casse dell’azienda di trasporto pubblico e che anzi abbia avuto una ricaduta in termini di maggiore utilizzo di passeggeri, come volano economico che compensa i costi.

Resta il fatto che questa mozione – che, se discussa, potrebbe essere approvata visto che difficilmente la giunta cassa i documenti della sua stessa maggioranza – ha le sue criticità proprio sul piano economico. Non servono studi approfonditi per capire che, a Genova, una delle città più anziane d’Europa, gran parte degli utenti che oggi si servono dei mezzi Amt attraverso il pagamento di biglietti e abbonamenti sono proprio gli over65.

Per avere un’idea delle cifre, l’ex presidente di Amt Marco Beltrami aveva parlato di un esborso per l’azienda di 600 mila euro ogni quattro mesi per la gratuità di metro e ascensori. La stima è di 1,8 milioni di euro all’anno.

Per la nuova presidente Gavuglio i costi sono stati coperti da un maggior numeri di utenti: “Nel corso del 2022 i passeggeri sono aumentati del 44% rispetto ai passeggeri nelle ore in cui non è necessario pagare il biglietto e del 34% nel resto dell’orario di servizio − aveva spiegato presentando il bilancio − in crescita del 44% anche i passeggeri degli impianti verticali, sempre gratuiti. La crescita complessiva degli utenti dei mezzi di trasporto pubblico, bus compresi, è stata del 10% nel corso dell’ultimo anno”.

Ad ogni modo ancora tutto da definire l’eventuale pacchetto di gratuità a cui Fratelli d’Italia fa riferimento, pacchetto che potrebbe essere limitato, specifico, comprendendo alcune fasce orarie o alcune linee o fasce anagrafiche magari limitate agli over80 o over70.

L’operazione compiuta dal Comune di Santa Margherita è invece basata su alcuni voucher. Per il 2023 gli over70 residenti possono richiedere dei carnet mensili gratuiti. Il carnet è valido per tutte le corse dell’area metropolitana, Genova esclusa.

Gli autobus gratis per over70 a Santa Margherita sono costati all’amministrazione rivierasca 48mila euro, versati nelle casse di Amt che, come noto, gestisce anche il servizio provinciale.