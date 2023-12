Mercatini di Natale, domenica tornano le bancarelle a Ronco Scrivia: Villavecchia in festa

Valle Scrivia. Per respirare l’atmosfera nordica, con il profumo di stufe e camini e i colori dell’inverno, non serve guidare fino al Trentino o più su. Anche la Valle Scrivia offre il suo mercatino natalizio. Domenica 3 dicembre a Ronco Scrivia, nel rione Villavecchia, torna la fiera delle feste.

Appuntamento in via Postumia con 75 bancarelle di artigianato e prodotti locali, perfette per trovare idee regalo. Oltre agli stand in gazebo verranno aperte anche cantine e bassi della parte vecchia della città.

Non mancherà, per la gioia dei bambini, Babbo Natale in persona, pronto a soddisfare tutti con un saluto, un dolcetto, un abbraccio o un più contemporaneo selfie. Per le famiglie a disposizione anche il trenino turistico.

Tanti anche i banchi di street food, dai tradizionali e iperlocali panini con la mostardella calda, alle internazionali crepes, passando per la sempre perfetta cioccolata calda o il vin brulé. Sorprese anche per gli amanti dei Lego e di modellismo.

Nel 2002 e nel 2016 quello di Villavecchia è stato premiato come miglior Mercatino di Natale dalla giuria di Italive-Territorio dal Vivo.