Ronco Scrivia, inaugurata la nuova palestra dell’ex istituto Primo Levi

Ronco Scrivia. È stata inaugurata oggi la nuova palestra dell’Istituto Omnicomprensivo Vallescrivia (ex Primo Levi), un intervento particolarmente atteso non solo dalla popolazione studentesca, ma anche dalle comunità della valle e dalle realtà sportive locali.

Il nuovo complesso rientra nella rete dei “Civic Center scolastici”, aperti all’utilizzo da parte del territorio. Finanziato dalla Città Metropolitana di Genova con fondi ottenuti grazie al Bando Periferie, il moderno edificio si estende su circa 1.000 mq ed è stato progettato per arricchire l’offerta formativa e sportiva dei circa 700 studenti che frequentano l’istituto superiore.

Il nuovo corpo di fabbrica si trova in una posizione baricentrica all’interno del vasto parco di valore storico di Villa Carpeneto, garantendo un facile accesso agli altri edifici dell’istituto.

In collaborazione con i tecnici della Città Metropolitana di Genova, dopo il taglio del nastro, sono state presentate le caratteristiche di questa moderna palestra e degli spazi a essa connessi.

Oltre alla costruzione della struttura, sono stati effettuati interventi di ristrutturazione negli altri edifici del complesso di Villa Carpaneto e nelle aree verdi circostanti, arricchite con nuovi percorsi pedonali e carrabili, e rese più vivibili e accessibili per gli studenti.

L’inaugurazione di oggi completa la riqualificazione dell’area, dalla quale con un rinnovato sentiero si può accedere anche al Castello di Borgo Fornari. Sono stati inoltre realizzati interventi per la sostenibilità, come l’installazione di un impianto fotovoltaico, un impianto di riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria basato su un sistema ibrido dotato di pannelli solari termici, e la riqualificazione delle aree esterne con pavimentazioni permeabili. Con un costo totale di circa quattro milioni di euro, ora l’istituto comprensivo può beneficiare di spazi per le attività didattiche e il territorio per le attività extrascolastiche.

“L’Istituto Omnicomprensivo è un importante punto di riferimento per tutta la valle Scrivia, l’investimento di Città Metropolitana consente un miglioramento notevole dell’offerta formativa dell’Istituto e della qualità di vita degli studenti – ha detto Laura Repetto, consigliera metropolitana delegata alle scuole, nonché assessore all’istruzione del Comune di Busalla – e inoltre con queste migliorie la scuola aumenta la sua appetibilità nei confronti dei ragazzi della Valpolcevera e del basso Piemonte. La palestra, dotata di un campo da pallavolo regolamentare, consentirà anche alle associazioni dei territori di avere nuovi spazi per le loro attività. La sinergia tra Città Metropolitana e gli altri enti locali e la scuola è stata eccezionale, ed oggi ciò è dimostrato dalla presenza dei sindaci e dall’entusiastica organizzazione degli studenti che hanno animato questo momento inaugurale, orgogliosi e fieri di mostrare al sindaco metropolitano Marco Bucci la realtà in cui studiano e vivono.”

“Esprimo grande soddisfazione per le importanti opere realizzate dalla Città Metropolitana di Genova a beneficio degli studenti e della vallata. Tali sforzi dimostrano l’impegno delle istituzioni nel raggiungere risultati significativi” ha dichiarato il dirigente scolastico dell’Istituto Omnicomprensivo Vallescrivia, Renzo Ballantini.