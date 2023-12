Derby Primavera: Ghirardello segna, Calvani para, vince il Genoa 1-0

Valleggia. Eccoci sugli spalti del Ferruccio Chittolina, a respirare aria di derby genovese, sia pur solo a livello di Primavera… un profumo che non si assaporava dai primi di aprile del ’22, quando il Genoa sbancò Bogliasco, con una rete di Ambrosini, portando così – nei trentadue incontri precedenti – a 10 i trionfi dei rossoblù, a fronte di 8 pareggi e 14 vittorie dei blucerchiati.

Ma ogni partita fa storia a sé e mai come oggi le due squadre sono sembrate di pari livello, come attesta la classifica, col Genoa avanti di un solo punto (15 contro 14 in 11 partite), facile quindi presumere un match equilibrato e deciso dagli episodi.

Il mister Alessandro Agostini ha scelto di partire con questo undici:

(Genoa 4-3-3): Calvani; Scaravilli, Pittino, Cissé, Sarpa; Palella, Kuavita, Papadopoulous; Romano, Ghirardello, Shakur.

In panchina: Bertini, Tosi, Abdellaoui, Ekhator, Goncalinho, Meconi, Barbini, Arboscello, Bosia, Thorsteinsson, Algueche.

Mentre David Sassarini ha risposto con:

Sampdoria (4-3-3): Scardigno; Porcu, Pellizzaro, D’Amore, Langella; Valisena, Conti, Alesi; Thiago Gomes, Polli, Ntanda.

In panchina: Gentile, Porzi, , Lötjönen, Costantino, Georgiadis, Uberti, Pozzato, Leonardi, Chiesa, Ovalle Santos.

La prima azione è di D’Amore, che cerca di sfondare sulla destra, al 5°, ma il suo traversone è bloccato a terra da un attento Calvani, imitato poco dopo da Scardigno su una conclusione del trequartista greco, Christos Papadopoulous, ex Iraklis Larissa.

Al 10° su cross di Porcu, Ntanda si libera al tiro, ma la su conclusione a rientrare, deviata, sorvola la traversa e sul susseguente corner, ecco un salvataggio super di Calvani sul colpo di testa di Pellizzaro.

Al 14° ancora un grande intervento di Calvani, che dice di no all’incornata da due passi di Alesi, su cross di Polli.

Dopo un quarto d’ora di marca blucerchiata, sale il Genoa, che prima della mezz’ora fa incetta di calci d’angolo, con Papadopoulous sugli scudi.

Al 31° Romano si presenta solo davanti a Scardigno, che gli impedisce il goal, ma il guardalinee aveva già alzato la bandierina dell’offside.

Al 36° Valisena, su scambio con Scardigno, fa un autentico assist a Romano, che pressato da D’Amore, spara sopra la traversa.

Cresce il Genoa ed infatti al 38°, mentre i doriani alzano il braccio ‘alla Baresi’, protestando per un atterramento di Pellizzaro a metà campo, Ghirardello – sul filo del fuorigioco – si invola verso Scardigno e lo supera con un ‘lob’ alla Sinner.

Si va negli spogliatoi col Genoa in vantaggio per 1-0 e la Samp a recriminare sulle occasioni sciupate nei primi 15 minuti.

Vento alle spalle per il Doria nel secondo tempo, ma lo scambio Conti-Gomes, al 52°, frutta solo un tiro alle stelle.

Al 53° Calvani para l’impossibile, deviando in corner un colpo di testa a botta sicura di Ntanda, su cross di Porcu.

Al 55° dentro Lemina per Thiago Gomes, Leonardi per Polli, Pellizzaro per Costantino e Porzi per Porcu, mentre il Genoa cambia l’ex Atalanta, Omar Shakur, nazionale svedese Under 18 di origini somale, con l’islandese Agust Thorsteinsson.

Al 68° altra occasione per la Samp, con assist di Conte per Leonardi, che cerca la giocata individuale e spara sopra la traversa, invece di servire lo smarcato Alesi…

Al 73° Calvani para bene su Lemina, ma lascia la palla lì per il facile tap in di Leonardi, che si fa ribattere in angolo il tiro dal portierone rossoblù… autentico miracolo.

Al 74° entra Arboscello per Palella.

Al 76° Leonardi manca la deviazione sotto porta da due passi, fallendo l’ennesima palla goal e subito dopo Sassarini manda in campo Pozzato per Alesi.

All’80° Calvani dimostra eccellenti doti anche in uscita, andando a sbrogliare un corner, in presa alta, al di fuori dell’area piccola… partitona del goolkeeper rossoblù.

All’85° doppio giallo per Scaravilli, per fallo su Ntanda… Genoa in dieci, ma la punizione di Leonardi assomiglia ad un tiro rugbistico.

All’87° giallo per simulazione in area per Romano, alla ricerca del penalty ed un minuto dopo identica ammonizione per Conti.

Il foot-ball è un gioco in cui, per vincere, bisogna buttare la palla in rete ed il Genoa ha saputo farlo, la Sampdoria no.