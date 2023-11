Partono gli Open Day ITTL “Nautico San Giorgio” di Genova e Camogli: sabato 25 novembre il primo appuntamento

Genova. Gli open day dell’ ITTL “Nautico San Giorgio” nelle due sedi principali GENOVA E CAMOGLI fanno il loro ritorno sabato 25 novembre. Sarà il primo di tre appuntamenti ai quali si aggiunge una prima edizione dell’Open Night della sede di Camogli

Ecco il calendario completo:

OPEN DAY SEDE CALATA DARSENA GENOVA

Sabato 25 novembre 2023 orari 9:00-11:00, 11:00-13:00 e 15:00-17:00

Sabato 16 dicembre 2023 orari 9:00-11:00, 11:00-13:00 e 15:00-17:00

Sabato 13 gennaio 2024 orari 9:00-11:00, 11:00-13:00 e 15:00-17:00

OPEN DAY SEDE CAMOGLI

Sabato 25 novembre 2023 orari 9:00-11:00, 11:00-13:00 e 14:00-16:00

Sabato 16 dicembre 2023 orari 9:00-11:00, 11:00-13:00 e 14:00-16:00

Sabato 13 gennaio 2024 orari 9:00-11:00, 11:00-13:00 e 14:00-16:00

OPEN NIGHT SEDE CAMOGLI

venerdì 15 dicembre 2023 orari 18:00-21:00

In tutte queste occasioni le due sedi apriranno le porte per accogliere ragazzi e genitori desiderosi di esplorare gli ambienti scolastici, i nuovissimi simulatori di volo e navigazione conoscere i programmi dei corsi e rivolgere domande a studenti e insegnanti, che illustreranno il progetto educativo, l’offerta formativa declinata nei cinque corsi:

CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE CMN

Approfondisce le competenze relative alle modalità di conduzione del mezzo di trasporto per quanto attiene alla pianificazione del viaggio e alla sua esecuzione impiegando le tecnologie e i metodi più appropriate per salvaguardare la sicurezza delle persone e dell’ambiente e l’economicità del processo.

CONDUZIONE APPARATI E IMPIANTI MARITTIMI CAIM

Approfondisce le problematiche relative alla gestione e alla conduzione di impianti termici, elettrici, meccanici e fluidodinamici utilizzati nella trasformazione e nel controllo dell’energia con particolare riferimento alla propulsione e agli impianti navali. Le abilità e competenze sono spendibili anche a terra.

COSTRUZIONE DEL MEZZO NAVALE

Approfondisce la costruzione e la manutenzione del mezzo navale e l’acquisizione delle professionalità nel campo delle certificazioni d’idoneità all’impiego del mezzo medesimo. Permette di accedere ad attività nel campo della cantieristica navale e alla cantieristica da diporto, presso gli studi di progettazione e nelle varie attività delle industrie ad indirizzo meccanico

CONDUTTORE DEL MEZZO AEREO

Approfondisce le problematiche relative alla conduzione ed all’esercizio del mezzo di trasporto aereo. Permette di affrontare il mondo del lavoro nel settore aeronautico (pilota, controllore di volo, flight dispatcher, manutentore di volo)

LOGISTICA

Approfondisce le problematiche relative alla gestione e al controllo degli aspeti organizzativi del trasporto aereo, marittimo e terrestre, anche al fine di valorizzare l’acquisizione di idonee professionalità nell’interrelazione fra le diverse componenti.