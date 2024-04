Teatri, il Sociale di Camogli e il Modena di Sampierdarena diventano “monumento nazionale”

Roma. Il teatro Sociale di Camogli e il Gustavo Modena di Genova saranno riconosciuti al rango di “monumento nazionale”. È arrivato ieri il primo via libera della Camera al provvedimento che nobilita oltre 400 teatri italiani rispetto ai 46 già contemplati nell’elenco. L’aula ha approvato il testo unificato delle varie proposte di legge presentate: la sala di Sampierdarena, in particolare, rientrerà nella lista grazie all’approvazione di un ordine del giorno, promosso dalla deputata ligure Ilaria Cavo di Noi Moderati, che impegna il governo a procedere in tal senso. Per la Liguria ci sono anche il Civico della Spezia e il Chiabrera di Savona.

“Il lavoro di questi giorni – spiega Cavo – ha confermato la proposta originaria, che ha posto l’attenzione sui teatri gioiello delle nostre province che non potevano rischiare di essere esclusi e oggi abbiamo aperto la strada anche all’inserimento di un altro storico teatro di Genova quale è il Modena, gemello di fatto del teatro di Camogli e con caratteristiche che rientrano a pieno titoli nei nuovi criteri individuati dalla commissione”. Il Carlo Felice di Genova era già entrato nell’elenco dei teatri “monumento nazionale”, ora altre quattro sale liguri vengono riconosciute.

“Parliamo di strutture che di fatto sono già un monumento alla cultura della nostra Regione, teatri con una storia ultracentenaria che mettono in scena spettacoli dal vivo e il cui valore artistico è riconosciuto dal Ministero della Cultura – sottolinea la coordinatrice delle politiche culturali di Regione Liguria Jessica Nicolini -. La loro presenza nell’elenco dei monumenti nazionali consentirà di valorizzarne ancora di più l’attività, ma anche il loro inserimento in percorsi turistico-culturali-architettonici che miglioreranno la straordinaria offerta della Liguria. Grazie davvero al lavoro fatto dai nostri parlamentari e da Ilaria Cavo, che ha sempre saputo sostenere la cultura fin dal suo mandato di assessore regionale e che oggi porta la sua esperienza e il suo entusiasmo a livello nazionale”.

Il provvedimento passa ora al Senato. Oltre al nuovo elenco che allarga enormemente il numero di teatri inclusi, la legge prevede anche che possano essere dichiarati monumento nazionale “i teatri la cui edificazione risalga ad almeno 100 anni“, quelli “la cui programmazione sia rivolta ad attività di spettacolo dal vivo con il concorso finanziario pubblico” e quelli “il cui edificio” sia stato riconosciuto di “interesse culturale”. L’opposizione parla però di “vuoti riconoscimenti” e di misure ispirate ad un vero e proprio “marchettificio”.