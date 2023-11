Parco del Memoriale per le vittime di ponte Morandi: ci sarà anche un giardino botanico con 40 alberi

Genova. Approvata dalla giunta comunale, su proposta del vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Pietro Piciocchi, la realizzazione del giardino botanico, nell’ambito del Parco del Memoriale.

L’intervento costituisce il primo lotto (parte sud) del Parco del Memoriale e prevede la realizzazione di spazi collettivi verdi e attrezzati, in un grande “giardino botanico” dalla struttura semplice e lineare, che si estende tra gli edifici del Memoriale-Serra e della ludoteca, mettendoli in connessione. Nel giardino, sono previsti 41 alberi ad alto fusto oltre a varietà di specie arboree e floreali, biodiversità su circa 2,2 metri quadri di area. Saranno installate pavimentazioni drenanti, con particolare attenzione all’uso di materiali dell’architettura del paesaggio.

“Un altro tassello si aggiunge nell’ambito del Memoriale e del Parco del memoriale – spiega il vicesindaco Piciocchi – sono in corso i lavori per la ludoteca nell’ex palazzina Amiu e alla casa delle famiglie museo, a cui è stata data priorità in accordo con le famiglie delle vittime, mentre è imminente l’avvio della serra bioclimatica con spazi polifunzionali. Il giardino botanico sarà una zona verde, con spazi che garantiranno l’ombra naturale e il contrasto alle ondate di calore per l’intera zona”.

I lavori per il giardino sono finanziati dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) per un importo complessivo di 881.700 euro per la mitigazione dei cambiamenti climatici e da 96.274 euro (per una spesa complessiva di 977.974 euro) di trasferimenti governativi al Commissario straordinario per la ricostruzione del Viadotto Polcevera.