Ponte Morandi: come sarà il Museo del Memoriale tra testimonianze, multimedia e reperti

Genova. Otto sale con fotografie, video, pannelli interattivi, per accompagnare i visitatori nella vicenda del crollo del Ponte Morandi. Prende forma, con l’affidamento alla società genovese Ett, il contenuto di quello che sarà il contenuto multimediale del Museo del Memoriale, nell’ambito del progetto più ampio del “Parco del Ponte”.

Il Comune di Genova ha assegnato in maniera diretta l’incarico a Ett, azienda specializzata nell’infotainment digitale con sede a Sestri Ponente, che ha curato l’allestimento di strutture come il nuovo Museo nazionale dell’emigrazione alla Commenda o come l’esperienza virtuale dei musei civici di Roma. Il valore dell’opera è di 136mila euro (+Iva), quindi sotto la soglia che avrebbe reso necessaria una gara.

L’intervento di realizzazione dell’allestimento dovrà essere portato avanti in accordo con il progettista (la società napoletana Gnosis, anch’essa dietro all’allestimento del Mei) e con lo studio di architetti Stefano Boeri, capofila del gruppo di progettisti del cosiddetto “Cerchio rosso” sul Polcevera. Inoltre per l’allestimento del Memoriale sarà costituito un vero e proprio comitato scientifico. I fondi per la progettazione e realizzazioni dei contenuti arriveranno da capitolo “Progetti di Riqualificazione Urbana – Costruzione” inclusi nel bilancio 2023 dell’amministrazione.

Nel documento di affidamento dell’incarico c’è una data: l’allestimento del Museo del Memoriale dovrà avvenire in tempo utile per la commemorazione del 14 agosto 2024, quindi la prossima, in coordinamento con gli altri lavori nell’area. Lavori che comprendono, come noto, la Casa delle famiglie, uno spazio riservato solo ai cari delle 43 vittime del crollo di Ponte Morandi, e le altre strutture: la serra bioclimatica, la ludoteca, il giardino.

Ma veniamo al disegno del museo: l’edificio ricalcherà nello stile, ma con un’estetica più leggera e contemporanea, le strutture industriali presenti nella zona, grandi magazzini di inizio novecento a campata unica, con grandi vetrati e open space. Ci sarà una sala introduttiva denominata “Il ponte d’Italia”, dove sarà contestualizzata l’opera di ingegneria del Ponte Morandi all’interno del suo contesto storico: immagini, sceneggiatura, didascalie e audioguide, ma anche musiche, montaggi e scenografia parleranno del perché il ponte fu costruito in quel modo e di quali furono i “punti deboli” che portarono al crollo per scarsa manutenzione.

La sala successiva sarà dedicata ai soccorsi, al lavoro di chi nelle ore e nei giorni dopo il 14 agosto 2018 si dedicò al salvataggio dei superstiti e alla ricerca di chi morì nel crollo. In un’altra sala saranno raccolti e selezionati contenuti legati alla risonanza che l’evento tragico ebbe sui media nazionali e internazionali: articoli, servizi, messaggi ai parenti delle vittime, testimonianze personali della tragedia.

Una stanza sarà incentrata sulla comunità del Polcevera, la narrazione avverrà attraverso quattro monitor touch incassati in un tavolo, alternati a giornali reali sfogliabili, sarà possibile la consultazione archivio giornali cartacei e digitali da diversi paesi. Ma ci sarà anche un video che racconterà come il crollo si ripercosse sulla vita dei residenti e dei lavoratori della zona: uno dei momenti più difficili nella storia della città sia a livello logistico sia infrastrutturale.

Ben due sale saranno dedicate al processo, ancora in corso, con il racconto ti tutte le fasi – dalle indagini al dibattimento – ma senza tralasciare quelli che saranno i feedback dei visitatori. Ancora da definire, invece, quella che sarà la sala finale.

Per quanto riguarda il Parco del Ponte ci sono altri step compiuti negli ultimi giorni: il Comune di Genova ha approvato il progetto esecutivo della serra bioclimatica e dello spazio polifunzionale. I lavori sono già stati aggiudicati (valore 4,5 milioni) alla società Palaser che, a sua volta, ha dato mandato al raggruppamento d’imprese che ha come capofila lo studio Sibilla Associati.