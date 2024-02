Parco del ponte, l’incertezza sui fondi “seziona” il Cerchio Rosso: si partirà con un primo lotto

Genova. Ci vorranno diversi anni per vedere “chiudersi” il Cerchio Rosso sul Polcevera, il percorso ciclo-pedonale in acciaio industriale e legno che dà il nome all’intero progetto dello studio Boeri, capofila del raggruppamento di società che ha disegnato il parco sotto al nuovo ponte San Giorgio, simbolo della rinascita dopo il crollo del Morandi.

Il Cerchio Rosso, lungo nella sua completezza 1570 metri, per sei di larghezza e un raggio di 250 metri, sarà almeno inizialmente un “arco“.

Sull’albo pretorio del Comune di Genova è stato pubblicato il documento che dà il via libera alla terza fase del dialogo competitivo, la procedura di gara lanciata ormai nel maggio scorso per affidare progettazione e realizzazione del “Cerchio Rosso”.

Ed è da quel documento che si evince come il Comune di Genova abbia deciso di suddividere in lotti il progetto della pista ciclo-pedonale. Al momento i fondi a disposizione sicuramente (quelli del Tesoretto del decreto Genova) sono 13 milioni di euro, sufficienti a realizzare la progettazione e realizzazione, al massimo dei primi due lotti.

Il primo tratto a prendere forma sarà quello tra il Memoriale delle vittime, che il Comune vuole inaugurare il prossimo 14 agosto, a 6 anni dal disastro, e la Radura della Memoria, ossia il quartiere di via Fillak e via Porro, dove la rigenerazione urbana è già realtà. La passerella dovrebbe quindi scavalcare il torrente Polcevera sottostante. Questo tratto costerebbe circa 6 milioni.

Al momento sono due le società rimaste in “gara” tra quelle che hanno partecipato al dialogo competitivo lanciato da palazzo Tursi. L’orizzonte temporale indicato per la procedura è molto ampio: 2030. Chi vorrà accedere all’ultima fase della procedura dovrà presentare un progetto di fattibilità tecnico-economica per i primi due lotti.

Gli altri lotti del Cerchio Rosso sono così suddivisi: fra la Radura della Memoria e il Campasso, alzandosi di livello sopra via Fillak, fra il Campasso e via Fillak (a tornare), fra via Capello e via Argine del Polcevera e poi ancora, attraversando nuovamente il torrente, fra la strada di sponda destra e il Memoriale.