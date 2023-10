Incidente a Rapallo, auto finisce ribaltata: conducente estratto dai vigili del fuoco

Rapallo. Incidente stradale nella mattinata di giovedì in via San Pietro, a Rapallo. Un’auto, per ragioni ancora da chiarire, è finita ribaltata a bordo carreggiata, e il conducente è stato estratto dall’abitacolo dai vigili del fuoco.

L’incidente è avvenuto intorno alle 10.30, e sul posto oltre alle squadre di Rapallo sono intervenute automedica del 118 e ambulanza, insieme con la Polizia Locale.

Via San Pietro è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso, l’automobilista è stato invece accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna in condizioni non gravi.