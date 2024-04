Porto di Rapallo, gli imprenditori si danno la carica: “Facciamo la nostra parte”

Rapallo. “L’inaugurazione del porto di Rapallo sarà il punto di partenza per una nuova fase della città”. Ne è convinto l’avvocato Vincenzo Maruccio che rappresenta gli imprenditori che hanno rilevato l’Hotel Rosabianca, il primo albergo sorto nella nota località balneare: “Il fatto che possano attraccare -spiega ancora Maruccio- barche importanti significa che la qualità del turismo è destinata a crescere. Tanto per essere chiari, Rapallo non sarà più la Cenerentola del Levante ma saprà reggere la sfida di Portofino e Santa Margherita Ligure. Con una struttura del genere siamo finalmente competitivi e diamo il giusto valore a una bellezza paesaggistica che definire straordinaria è di sicuro limitativo”.

Presto, dunque, Rapallo cambia volto: “Ma anche tutti i stakeholder devono adeguarsi -spiega Maruccio. Avere un porto, dove poter far attraccare le barche, vuol dire attrarre turisti alto spendenti e, questo, è ossigeno puro. Ma non basta. Se le istituzioni competenti devono fare la propria parte, anche gli imprenditori hanno l’obbligo di dare il proprio contributo in termini di investimenti e di idee. Rapallo, ad esempio, non aveva, fino a poco tempo fa, luoghi della movida. Abbiamo, per questo, organizzato, quest’estate, serate di piano bar nelle quali abbiamo ospitato diversi giovani che, pian piano, hanno trovato un modo utile per trascorrere la serata in compagnia. Ecco, abbassare l’età media dei clienti è un altro obiettivo da centrare”.

Una sfida, quella della qualità, che parte proprio dal Rosabianca: “Abbiamo investito al momento -afferma Maruccio- due milioni di euro e abbiamo deciso di puntare sulle materie prime della nostra terra e sul personale esclusivamente locale. Abbiamo al momento 20 dipendenti e sono tutti ragazzi che sono cresciuti qui. Di questo siamo orgogliosi, come siamo orgogliosi di aver dato dignità al Rosabianca che oggi è una boutique hotel formata da dodici stanze e due junior suite. Siamo tornati a essere il biglietto da visita della città, ritrovando così il ruolo che la storia ci ha assegnato. Siamo insomma parte di questa nuova sfida e lo siamo con la passione che, da sempre, ci contraddistingue”.