Servizi per i cittadini, dal 2 novembre apertura anticipata per l’anagrafe di corso Torino

Genova. Ogni giovedì, a partire dal 2 novembre e sino a fine anno, l’orario di apertura di tre sportelli degli uffici Anagrafe di corso Torino 11 sarà anticipato dalle 8.10 alle 7.30.

Il nuovo orario è stato introdotto dopo il sondaggio condotto presso la cittadinanza sugli orari di accesso ai servizi che saranno i seguenti: Emissione di carta di identità; Autentiche di foto, firme e documenti; Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà; Rilascio credenziali SPID.

“Con questo provvedimento andiamo incontro alle richieste e alle esigenze dei cittadini genovesi che, nei mesi di novembre e dicembre, potranno usufruire di un servizio ancora più puntuale ed efficiente – dichiara l’assessore comunale ai Servizi Civici Marta Brusoni – Sono centinaia le persone che ogni giorno si rivolgono agli uffici Anagrafe di corso Torino e a quelli sparsi in tutta la città che, come sappiamo, svolgono un’attività fondamentale per la collettività. A nome dell’Amministrazione ringrazio i Servizi Demografici del Comune di Genova per il loro impegno quotidiano a favore della Città”.

È prevista la prenotazione ai servizi tramite l’agenda digitale al link https://outlook.office365.com/owa/calendar/ComGe@comune.genova.it/bookings/ e gli appuntamenti, la cui agenda è già stata aperta, avranno la priorità.