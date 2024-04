Scolmatore Bisagno, sospesa l’interdittiva antimafia per ReseArch. Toti: “Avanti coi lavori”

Genova. Ennesimo colpo di scena per lo scolmatore del Bisagno. La Corte d’Appello di Salerno ha accolto il ricorso del consorzio ReseArch e ha sospeso nuovamente gli effetti dell’interdittiva antimafia emessa dal Prefetto della stessa città (riabilitata dal Consiglio di Stato lo scorso 13 marzo), riammettendo la società al controllo giudiziario.

“Pertanto – ha annunciato il presidente ligure Giovanni Toti a margine della presentazione dell’edizione 2025 di Euroflora a Palazzo Tursi – riteniamo che i lavori vadano avanti col consorzio ReseArch, quindi non con il passaggio alle aziende mandatarie o associate che immaginavamo di fare nel corso di questa settimana”.

Nelle prossime ore l’avvocatura della Regione e la struttura commissariale guidata dallo stesso Toti approfondiranno gli effetti della nuova sentenza. “Vado a memoria, ma è la quarta volta che si cambia l’indirizzo – sottolinea Toti -. In ogni caso per noi resta una semplificazione che ci consente di continuare spediti i lavori attendendo la talpa in arrivo dalla Cina e rispettando quindi i tempi, sempre che nuovi colpi di scena non irrompano in questa tormentata vicenda”.

Proprio oggi era in programma un incontro con le aziende mandatarie, Manelli e Sostenia, che sarebbero state pronte a subentrare al consorzio, dato ormai per certo che dovesse uscire di scena. Invece la sezione Misure di prevenzione della Corte d’Appello di Salerno, presieduta da Patrizia Cappiello, ha ribaltato la situazione. “La timeline sarebbe rimasta quella anche con le imprese associate, ovviamente questa è una semplificazione da ogni punto di vista”, ha chiosato Toti.

Ora si attende l’arrivo via nave della super-talpa cinese che dovrà velocizzare lo scavo, un trasporto che non sarà semplice. La data di fine lavori prevista dal contratto resta aprile 2025, ma si conta realisticamente di completare l’opera alla fine dell’anno prossimo. In questi giorni, nonostante le complesse vicende giudiziarie, il cantiere non si è mai fermato.