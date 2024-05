Toti arrestato, Piana: “Oggi giunta e riunione di maggioranza per capire la tenuta politica”

Liguria. Seduta di giunta e, a seguire, riunione di maggioranza, a partire dalle 15.30-16. Dopo le prime riunioni in fretta e furia di ieri, il centrodestra ligure cerca la quadra il giorno dopo l’arresto del presidente della Regione, Giovanni Toti. Lo riporta l’Agenzia Dire.

“Ci confronteremo per capire il livello di tenuta e ci atterremo alle disposizioni delle segreterie politiche − spiega il vicepresidente Alessandro Piana, da ieri presidente ad interim − c’è massima stima e fiducia nei confronti di Toti, così come nei miei confronti per l’ipotesi di una reggenza: ma il lavoro da fare è tantissimo”.

Piana aggiunge: “Oggi ci confronteremo con tutti, anche dal punto di vista organizzativo. Alcuni consiglieri regionali non potranno essere presenti perché sono in missione all’estero, ma tutti hanno manifestato la massima solidarietà e impegno”.

Oltre alla partita dell’eventuale riorganizzazione delle deleghe, c’è anche quella dei diversi incarichi commissariali ricoperti da Toti. Siccome si tratta di nomine al presidente della Regione, anche questi ruoli saranno affidadi momentaneamente ad Alessandro Piana: dallo scolmatore al rigassificatore.