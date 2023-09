Valbisagno, le associazioni spingono per il tram: “Lo Skymetro è un pasticcio”

Genova. Oggi, martedì 26 settembre 2023, presso Circolo Arci Guglielmetti, in via Tortona 1d, alle ore 20.45 si terrà l’incontro pubblico organizzato e promosso dal gruppo Opposizione Skymetro – ValBisagno Sostenibile dal titolo “La nostra proposta di Tram in Valbisagno”.

La riunione aperta presenta, per la prima volta dopo la presentazione ai media e in vari circuiti di addetti ai lavori, la proposta di Tram elaborata prevalentemente da Vincenzo Cenzuales e Rinaldo Mazzoni e che il gruppo ha condiviso e deciso di sostenere.

“L’incontro è, oltre che un momento pubblico di informazione, anche una occasione dove numerosi addetti ai lavori e rappresentanti di diverse realtà associative, di comitati territoriale e gruppi politici parteciperanno per un confronto sui contenuti e sul momento della progettazione della viabilità in ValBisagno in relazione all’opportunità di considerare il Tram, un mezzo che in Italia e nel mondo sta conoscendo una grande diffusione – si legge nella nota stampa che presenta l’evento – Valutato che, anche dopo accesso ai documenti del progetto finanziati, che lo skymetro è una sorta di “pasticcio” il comitato continua a proporre confronti in città per mettere al centro della discussione il Tram come soluzione economicamente vantaggiosa e sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale, urbanistico”.