Sampdoria-Venezia LIVE (0-0). Subito occasione per De Luca, colpo di testa fuori di pochissimo

22′ Con Depaoli arretrato a centrocampo, ma pronto a supportare la fase offensiva, la Sampdoria sta mettendo in difficoltà il Venezia che riesce ad affacciarsi dalle parti di Stankovic in rare sortite

21′ Lancio di Verre per Borini un po’ lungo, l’attaccante prova l’intervento in scivolata quasi nell’area piccola, ma non ci arriva

19′ De Luca si trova il pallone tra i piedi fuori area ancora per un errore del Venezia, ma sbaglia tutto sparando in Gradinata

17′ Grande chiusura difensiva di Murru su Zampano, che viene fermato al momento del tiro in area di rigore

14′ Cross di Borini, deviazione di un difensore del Venezia e palla in angolo. Schema per arrivare al tiro da fuori: conclusione di Ghilardi, Busio respinge in fallo laterale

9′ Primo corner guadagnato dal Venezia dopo una discesa di Candela e palla a Pierini: deviazione sul fondo. Sugli sviluppi tiro troppo morbido di Tessman per impensierire Stankovic, che fa sua la palla in due tempi

4′ Ricci! Tiro dalla distanza senza pensarci troppo dopo un’altra bella transizione, Borini aizza il pubblico

2′ Occasione Sampdoria: subito blucerchiati vicinissimi al gol grazie a una palla conquistata sulla trequarti difensiva del Venezia per un errore di Tessmann, cross in mezzo di Borini e De Luca di testa mette di un niente fuori. Palla a pochi centimetri dal palo, con Verre forse meglio posizionato accanto a lui, che un po’ si lamenta

1′ Partenza con palla al Venezia, che attacca verso la Sud

Pirlo cambia diversi elementi rispetto alla partita col Pisa come preannunciato nella vigilia di questo Sampdoria-Venezia.

La Gumina resta in panchina, al suo posto De Luca, ma non è l’unica novità: dal primo minuto tornano Ricci e Borini. C’è spazio anche per Ghilardi al posto di Ferrari. Fuori Askildsen e Yepes.

Nel Venezia in panchina siederà Godinho, il vice di Vanoli che è stato squalificato per un turno.

Ecco le formazioni in campo:

Sampdoria-Venezia 0-0

Sampdoria: Stankovic, Stojanovic, Ghilardi, Murru, Giordano, Depaoli, Ricci, Verre, Pedrola, De Luca, Borini.

Allenatore: Pirlo

A disposizione: Ravaglia, Vieira, Askildsen, Panada, Malagrida, Montevago, La Gumina, Ferrari, Yepes, Gonzalez, Delle Monache, Lemina.

Venezia: Joronen, Candela, Idzes, Altare, Zampano, Busio, Tessman, Ellertsson, Pierini, Pohnjapalo, Johnsen.

Allenatore: Godinho

A disposizione: Bertinato, Grandi, Gytkjaer, Modolo, Bjarkason, Cheryshev, Lella, Ullmann, Sverko, Andersen, Busato, Olivieri.

Arbitro: Minelli di Varese

