Borini predica calma: “Il gioco di Pirlo darà risultati, Stankovic? È giovane e di Donnarumma ce ne sono pochi”

Genova. Fabio Borini ci mette la faccia e protegge i suoi compagni. Dopo la sconfitta bruciante contro il Venezia è lui a parlare ai giornalisti e a predicare calma. Il giocatore di movimento più ‘anziano’ della squadra, alfiere di Pirlo nell’esperienza turca al Fatih Karagümrük, ieri è partito titolare e sta a poco a poco recuperando.

“Quello che possiamo fare si è visto stasera nel primo tempo. Poi le partite sono di 90 minuti e l’abbiamo un po’ buttata. La differenza? Gli altri hanno fatto due gol e noi uno, su due calci piazzati, e basta”.

Borini è uscito al 75′, un minuto prima della rete del pareggio di Gytkaer, come anche Ricci (uscito dopo dieci minuti nella ripresa) e la mancanza di un giocatore di esperienza si è fatta sentire: “Sia io sia Ricci venivamo entrambi da due stop, sentivo il flessore che si affaticava, Ricci idem e se vogliamo guardare al prospetto del campionato su 38 partite, la sostituzione ci sta. Eravamo in controllo della partita”.

In effetti la sconfitta, guardando come la Sampdoria aveva giocato per 60 minuti, non sembrava proprio dietro l’angolo. I blucerchiati avrebbero potuto segnare almeno un altro gol senza troppi sforzi.

L’attaccante blucerchiato rassicura i tifosi: “Ho giocato l’anno scorso con Pirlo e i risultati sono arrivati con una squadra di livello medio-basso. Il gioco di Pirlo dà benefici sul lungo periodo, occorre un po’ di adattamento più lungo visto che quasi tutti i giocatori sono nuovi. L’importante è la costanza nel gioco e la credibilità di ciò che si fa”.

La giovane età di tanti elementi è un fattore da non sottovalutare: nel finale la Samp aveva in campo due 2005 e anche Pedrola, che ha avuto qualche buono spunto a sprazzi oltre al gol segnato, deve lavorare molto: “Ha tanto da lavorare sul complessivo e sulle istruzioni che gli dà il mister. La continuità farà la differenza” commenta Borini e sull’altro giovane che è sotto i riflettori per altri motivi dopo il secondo errore consecutivo in due partite, il portiere Filip Stankovic, è lapidario: “Stesso discorso, di che anno è? Di Donnarumma ce n’è pochi. È stato preso per farlo giocare e gli errori fanno parte del gioco”. Proprio l’assenza di esperienza anche di un po’ di cattiveria nel finale è uno degli aspetti che più dovrà essere curato: “La dobbiamo costruire in allenamento, dobbiamo lavorare e basta” conferma Borini che rilancia: “Io mi sto divertendo a giocare, il gioco funziona. Oggi si è visto”.