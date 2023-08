Sampdoria-Venezia, Ghilardi: “Sconfitta che brucia, avevamo fatto una grande partita”

Genova. “Una sconfitta che brucia e che non ci saremmo meritati”. Così il difensore Daniele Ghilardi commenta sui canali social della Sampdoria il risultato di ieri sera al Ferraris, che ha visto il Venezia battere 2 a 1 li blucerchiati, in vantaggio fino al 76′.

“Secondo me stavamo facendo una grande partita, poi purtroppo quei due episodi su palla inattiva in cui abbiamo subito gol. Dovremo migliorare su questo aspetto”, dice Ghilardi che poi non si tira insietro dalle responsabilità: “Sono contento che il mister mi dia fiducia, io cerco di aiutare la squadra come meglio posso, purtroppo però oggi è andata così, quindi probabilmente dovevo fare meglio”.

Tanta amarezza nelle parole del difensore soprattutto per i tanti doriani che hanno seguito la partita: “Dispiace tanto per i tifosi, anche oggi come con il Pisa erano tantissimi, ma purtroppo non siamo riusciti nemmeno questa volta a dare loro la soddisfazione della vittoria, cercheremo di rifarci dalla prossima”.

Ghilardi infatti pensa già alla Cremonese (match in programma allo Zini domenica 3 settembre alle 18:30): “La partita con il Venezia ormai è andata, la analizzeremo per vedere gli errori, poi dobbiamo resettare la testa e pensare alla Cremonese. Il campionato è lungo, dobbiamo rifarci dalle ultime due partite, ma c’è tempo”.