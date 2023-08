Sampdoria, Pirlo: “Abbiamo avuto un calo totale. Sono peccati di inesperienza”

Genova. Di sicuro Andrea Pirlo dovrà lavorare parecchio in questi tre giorni prima della trasferta a Cremona per ricompattare i suoi ragazzi. L’impressione è che la Sampdoria stia pagando lo scotto dell’inesperienza e di un’amalgama sia di gruppo sia di gioco che ancora deve dare i suoi frutti.

Dopo circa 60 minuti di gioco propositivo con varie occasioni sprecate, la squadra si è afflosciata con l’uscita degli uomini migliori e di maggiore esperienza. Ha subito due reti scaturite da calci piazzati, di cui la seconda clamorosa per la distanza della punizione ed è apparsa poco furba, facendosi sfuggire di mano il pallino del gioco nel corso della ripresa.

Pirlo fa buon viso a cattivo gioco e appare comunque sereno: “Dispiace, perché per 70 minuti abbiamo tenuto sul piano fisico e sull’intensità, siamo riusciti a fare buona gara. La squadra è giovane: abbiamo finito con 2005 e tanti 2003. Sono peccati di inesperienza, dobbiamo ripartire perché il progetto è appena iniziato e dobbiamo andare avanti con la testa alta”.

Stasera per giocatori come Lemina si trattava della prima esperienza sul campo: “Quando si hanno di fronte giocatori con alta fisicità diventa difficile, ma bisogna sostenere questi ragazzi”.

Il problema del centravanti, comunque, resta. La Gumina non ha soddisfatto neanche stasera e De Luca ha avuto altri problemi fisici. Pirlo aspetta anche Esposito: “Lui è ancora ai box, lo aspettiamo e con lui avremo un po’ più di fisicità, sa legare bene il gioco e ha grande tecnica; i due attaccanti hanno fatto la loro partita, ma non dobbiamo soffermarci solo sul lavoro degli attaccanti, il singolo non può far niente. Abbiamo avuto un calo totale”.

L’inesperienza si è vista, dice il mister, nel capire anche i momenti, ma ci vorrà tempo.

Dal mercato Pirlo cosa si aspetta? “Qualcosa per migliorare. L’impegno della proprietà è già stato grande per far sì che squadra sia ancora nei professionisti, stiamo facendo un percorso per puntare sui giovani”.

Su Stankovic si sofferma poco: “Lui è giovane, è normale che possa succedere. Lo sosteniamo e gli stiamo vicini”.

Ancora una volta nella partita Pedrola ha dimostrato qualità: “Però gli ho detto che quando la palla è dall’altra parte non può sempre stare sulla riga, ma deve entrare e andare a fare gol. Può migliorare tantissimo”.

Un’arma in più, per come ha giocato questa sera, è sicuramente Depaoli utilizzato come centrocampista, visto che manca Benedetti in queste giornate: un giocatore dinamico, che ha cambio di passo e buona fisicità. Pirlo annuncia anche che Girelli, altro giocatore di gamba rientrerà a breve.