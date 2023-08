Campo Ligure, il ponte della statale del Turchino chiuso per una notte

Campo Ligure. Per consentire una nuova fase di lavorazioni sul ponte di Campo Ligure, Anas ha programmato la chiusura notturna del tratto. L’intervento rientra nei lavori di messa in sicurezza dell’infrastruttura che Anas ha avviato al fine di garantire il transito dei carichi pesanti sull’impalcato centrale del ponte.

Al fine di contenere il più possibile i disagi al traffico la limitazione è stata programmata in orario notturno e sarà attiva dalle 21:00 di venerdì 25 alle 6:00 di sabato 26 agosto.

Durante la chiusura i veicoli leggeri e i veicoli con deroga adibiti al trasporto locale con peso fino a 10 tonnellate potranno percorrere, in alternativa, la rete stradale nell’ambito del centro abitato di Campo Ligure (Via Gramsci, Via Saracco e Via Don Minzoni). La viabilità alternativa per i mezzi con peso superiore a 3,5 tonnellate è costituita dalla A26 nel tratto compreso tra Masone e Ovada.