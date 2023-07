Saldi in città, parcheggi gratuiti nei prossimi due fine settimana

Genova. Anche quest’anno, per l’avvio dei prossimi saldi estivi, due fine settimana di gratuità per i parcheggi.

Per tutta la giornata di sabato 8 luglio, quindi per l’intero fine settimana, e per il successivo weekend, l’amministrazione comunale ripropone l’iniziativa di sosta gratuita in tutte le Blu Area e nelle Isole Azzurre nei posti auto su strada gestiti da Genova Parcheggi nelle vie commerciali della città.

«Come ogni anno ormai – spiegano gli assessori al Commercio Paola Bordilli e alla Mobilità Matteo Campora – riproponiamo un’iniziativa che ha riscosso l’apprezzamento dei cittadini e dei commercianti durante i periodi di saldi estivi, invernali e degli acquisti prenatalizi in accordo con le associazioni di categoria, in questi primi weekend di saldi estivi, abbiamo stabilito, anche quest’anno, la sosta gratuita con l’obiettivo di garantire la piena possibilità di accesso agli esercizi commerciali sia per i genovesi sia per i turisti in città».

L’iniziativa, congiunta tra gli assessorati al Commercio e alla Mobilità, nasce grazie dall’intesa con Genova Parcheggi Spa.

Dall’iniziativa sono escluse le Isole azzurre balneari, in corso Italia e vie limitrofe (via Piave, via Nazario Sauro, via Righetti, via Bovio, via Minzoni, via Galli, via Campanella, via Bruno, via del Tritone).