Genova. “I parcheggi gratis per incentivare i saldi sono un’assurdità. Meglio pensare a pedonalizzazioni nelle strade dello shopping, in centro come in periferia, e aumentare l’offerta di trasporto pubblico”. A parlare Daniele Salvo, presidente del circolo Legambiente Polis, sulla scelta del Comune di Genova di rendere gratuiti nei fine settimana i posteggi per le automobili nelle zone blu del centro città in occasioni dei saldi.

L’amministrazione comunale ormai da anni ha deciso di incentivare gli acquisti, soprattutto in centro città, rendendo gratuite le soste in area blu. Per Legambiente, una decisione che incentiva in realtà l’utilizzo del mezzo privato aumentando emissioni e inquinamento: “La nuova amministrazione a parole sostiene di voler incentivare la mobilità sostenibile, ma alla prova dei fatti dimostra l’approccio anacronistico e ‘autocentrico’ che contraddistingue l’amministrazione Bucci – prosegue Salvo – Parcheggi gratis in centro significa più rumore, più inquinamento e intasamento delle vie, a scapito della qualità di chi abita e frequenta questa parte di città. Si tratta anche dell’ennesima mancanza di rispetto nei confronti delle aree commerciali degli altri quartieri di Genova”.

La strategia giusta, per Legambiente, è invece quella di puntare sulla pedonalizzazione aumentando le aree vietate alle auto per consentire alle persone di muoversi liberamente a piedi: “Per valorizzare il commercio si può essere molto più coraggiosi – conclude Salvo – Lo shopping estivo nella stagione turistica può essere uno strumento per valorizzare la nostra città, che però deve essere resa più piacevole e vivibile rendendo temporaneamente pedonali le aree dello shopping. Inoltre i soldi per il mancato incasso delle strisce blu potrebbero essere investiti diversamente: per esempio incentivando il trasporto pubblico locale potenziando i collegamenti per la Val Polcevera, danneggiata dalla chiusura temporanea della metropolitana, e per Granarolo, difficilmente raggiungibile a causa dell’interruzione del servizio offerto dalla cremagliera. Sarebbe l’occasione per sperimentare un collegamento lungo i forti tra Granarolo e l’arrivo della funivia a Righi agevolando la fruizione del Parco del Peralto ai tanti abitanti, turisti e centri estivi che frequentano i suoi sentieri nel periodo estivo”.