Mobilità sostenibile, in arrivo undici nuove velostazioni: si parte dal centro città

Genova. Strutture in vetro e acciaio che permetteranno il ricovero in sicurezza di 40 biciclette nei luoghi più strategici della città, al fine di garantire l’interscambio con mezzi di trasporto come bus, treni e metrò. Queste sono le nuove velostazioni che nelle prossime settimane inizieranno ad essere costruite in undici angoli della città per supportare la mobilità sostenibile dei genovesi.

Questi ricoveri, che saranno accessibili con diverse modalità a pagamento, saranno collocati nei pressi delle principali stazioni di treni e metropolitana cittadine: si partirà da Brignole, Principe, Caricamento, Darsena e piazza Dante, per poi completare la rete con spazi ricavati presso le stazioni di Bolzaneto, Brin, Cornigliano, Pra’, Quinto e Nervi.

“La tipologia costruttiva dei locali da adibirsi a ciclo parcheggio ha tenuto conto di criteri di massima semplicità nella realizzazione e versatilità nell’utilizzo – si legge nel progetto allegato al permesso di costruire deliberato dagli uffici tecnici del Comune di Genova – La velostazione sarà caratterizzata da una propria riconoscibilità attraverso l’utilizzo di una struttura prefabbricata metallica dotata di ampi spazi (in parte vetrati di sicurezza), pittogrammi e scritte che esalteranno la funzione della stessa rendendola semplice ed intuitiva per indirizzare gli utilizzatori, siano essi residenti e/o provenienti da trasporti pubblici per interscambio”.

All’interno della velostazione si potrà quindi custodire la bicicletta mentre una connessione alle rete elettrica permetterà al ricarica delle batterie per i mezzi dotati di pedalata assistita. La costruzione dovrebbe partire giù nei prossimi giorni, ed entro fine estate le prime strutture potrebbero essere colladaute e messe in servizio.