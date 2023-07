Carcassa di cinghiale tranciata a metà e spolpata sui sentieri dei forti, l’ipotesi del lupo

Genova. La carcassa di un cinghiale è stata trovata questa mattina su uno dei sentieri della rete dei forti. Un’immagine terribile quella di fronte al quale si è trovato un biker: l’ungulato, un esemplare giovane era quasi interamente spolpato. Della carcassa restava solo metà. Il resto probabilmente divorato e fatto a pezzi. Il ritrovamento nelle prime ore di questa mattina nei pressi della neviera, sotto Forte Sperone, a Genova.

Della carcassa sono state avvertite le guardie zoofile. La prima ipotesi, naturalmente, è che ad avere ridotto il cinghiale in quello stato sia stato un predatore, e nella fattispecie un lupo, animale già più volte avvistato sulle colline della Val Bisagno.

Qualche interrogativo sull’esemplare di lupo resta, però. Negli ultimi mesi in Val Bisagno era stato registrato il passaggio di una bestia solitaria, forse non in salute, che difficilmente avrebbe potuto braccare un cinghiale di quelle dimensioni. Inoltre, all’inizio dell’estate, lo stesso lupo solitario era stato visto in territorio piacentino, in val Trebbia.