Apre il primo emporio cinese a Camogli: il negozio merci varie nel centro del borgo marinaro

Camogli. Un vero e proprio emporio con tanti prodotti di diverso genere in vendita. Ha aperto oggi a Camogli, in via XX Settembre, il primo negozio a conduzione cinese nel borgo marinaro.

Non è stata ancora cambiata l’insegna, ma all’interno si trova di tutto: cartoleria, giocattoli, piccoli elettrodomestici, prodotti per la pulizia della casa, elettricità, telefonia, igiene personale, pile, ombrelli, lampadine, pentole, occhiali, costumi da bagno, teli, casalinghi e tanto altro ancora.

Orario di apertura: dalle 8.30 alle 20. Molti i soddisfatti di avere finalmente un negozio che soddisfi almeno in parte le esigenze, senza bisogno di andare a Recco. Spaccata la popolazione: sui social, infatti, tanti i commenti a favore di quest’apertura che aumenta l’offerta commerciale del borgo, troppo spesso a vocazione turistica e non residenziale; dall’altro lato non manca chi sottolinea un passaggio inedito dall’evoluzione incerta

Foto di Consuelo Pallavicini per Levantenews