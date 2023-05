Genova. Sono iniziate questa mattina le operazioni di rimozione e smaltimento della struttura oramai fatiscente del wc automatico posizionato oltre dieci anni fa presso i giardini del Giro del Fullo, tra Molassana e Struppa in Val Bisagno.

Le operazioni andranno avanti nei prossimi giorni: “Dopo la rimozione del box – spiega l’assessore alle manutenzioni del Municipio IV Media Valbisagno Vincenzo Apicella – lo scarico sarà momentaneamente interrato in attesa di capire che tipologia di struttura inserire in questo angolo del quartiere. Pensiamo a dei servizi accessibili per chi ha ridotta capacità motoria, ma dobbiamo prima capire come impostare la gestione, vogliamo evitare il degrado che si è verificato in questi anni“.

Tutta l’operazione cuberà circa 16mila euro di investimento. “Ci siamo mossi attivando tutti i canali possibili per risolvere questa criticità che da troppo tempo irrisolta – sottolinea Apicella – coordinandoci con Comune di Genova e in particolare con l’assessorato alla manutenzioni guidato da Mauro Avvenente”.

“Questo intervento segue e sarà seguito da una serie di altre iniziative che con il presidente Uremassi stiamo portando avanti nel nostro territorio per risolvere situazioni incancrenite nel corso degli anni – continua l’assessore – Sono piccoli ma grandi interventi perché permettono ai residenti un miglioramento della qualità della vita”. Recentemente, infatti, è stato rimosso il ceppo di un albero rimasto da anni transennato all’interno di un giardino scolastico: “Era nel cortile dell’Anna Frank – conclude Apicella – siamo riusciti a rimuoverlo eliminando un pericolo per i bambini che in quell’area giocano”.