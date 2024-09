The Genoeser presenta l’illustrazione dedicata al Salone Nautico, appuntamento venerdì al Mog

Genova. Il Salone Nautico Internazionale attraccherà nuovamente al molo del Mog.

Venerdì 20 settembre, infatti, dalle ore 19 The Genoeser presenterà in anteprima l’illustrazione dedicata alla manifestazione che si svolgerà dal 19 al 24 settembre. Nel corso della serata l’illustratore – ancora “misterioso” – svelerà, oltre alla copertina del numero 63, la propria identità e tutto il processo creativo che gli ha permesso di catturare “la sua Genova’’ .

La serata verrà animata dalla musica jazz dal vivo firmata The moochers in accompagnamento a una drink list a tema mare e Liguria con i distillati firmati Basanotto, Corochinato (‘’l’asinello’’ per i genovesi), Camugin, Moonshine il Signor Camillo e Origine Green Spirits.

All’occasione sarà anche dedicato un contest con 3 illustrazioni in palio. Per partecipare è sufficiente recarsi al MOG entro il 30 settembre e osservare gli stendardi appesi che ritraggono alcuni dettagli della nuova illustrazione dedicata al Salone Nautico. Dopo aver preso come riferimento 3 delle imbarcazioni illustrate, bisogna cercare in città quelle reali e scattarsi un selfie davanti a queste. Le foto dovranno essere condivise sulle storie, taggando @moggenova e @the.genoeser. Le prime tre persone che completeranno questi passaggi si aggiudicheranno un’illustrazione.

Tutte le info su www.moggenova.it.