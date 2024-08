Piazza Fontane Marose, a settembre la rivoluzione: nuova rotatoria e senso unico alternato

Genova. Sono iniziati oggi in piazza Fontane Marose i lavori per la mini-rivoluzione della viabilità decisa dal Comune per venire incontro alle richieste dei commercianti del centro. Nello slargo verrà creata una nuova rotatoria per permettere ad auto e moto di entrare, far scendere i passeggeri e infine tornare indietro percorrendo in salita via Interiano, che sarà transitabile a senso unico alternato tramite appositi semafori.

Il nuovo assetto dovrebbe diventare definitivo entro metà settembre insieme all’istituzione permanente della Ztl nel triangolo piazza Fontane Marose – via XXV Aprile – via Roma, oggi attiva in via sperimentale solo nel weekend a partire dalle 20.00 del venerdì. Dunque il varco elettronico che registrerà gli accessi non sarà posizionato all’inizio di via Interiano, ma all’incirca a metà di piazza Fontane Marose, in modo da potersi avvicinare comunque con un mezzo privato alla zona commerciale più pregiata della città.

Oggi gli operatori di Aster hanno iniziato a predisporre i semafori e hanno condotto test per valutare la posizione della rotatoria, ma gli ultimi dettagli sono ancora al vaglio dei tecnici della mobilità di Tursi. L’aspetto più critico riguarda la regolazione dei semafori. Per consentire il transito “in contromano” e l’uscita via Interiano si dovrebbe aggiungere un tempo semaforico di 20-25 secondi fermando tutti gli altri flussi in entrata e uscita dalle gallerie. Questo tempo si potrebbe recuperare consentendo contemporaneamente la svolta a sinistra dalla galleria Bixio e l’entrata in piazza Fontane Marose per chi arriva da largo Zecca, stabilendo un diritto di precedenza.

Il nuovo semaforo in via Interiano

Da valutare anche quale sarà l’entità del traffico che userà il torna-indietro. Subito dopo la rotatoria sarà ricavata un’area in cui gli accompagnatori alla guida potranno accostare per far scendere i passeggeri diretti allo shopping. A quel punto, però, se i tempi non fossero ben calcolati rischierebbero di trovarsi contro la fila di veicoli che attendono di scendere in piazza Fontane Marose da via Interiano. Insomma, si tratta di una modifica delicata che andrà studiata nei minimi dettagli per evitare spiacevoli ingorghi.

Peraltro andrà totalmente ridisegnato l’assetto della piazza, già messo in discussione dopo la controversa installazione dei nuovi cassonetti per la raccolta differenziata. I parcheggi per i disabili andranno spostati e probabilmente si dovrà sacrificare qualche stallo merci. Per segnalare il varco che sancisce l’entrata nella zona a traffico limitato – anticipato da cartelli stradali e pannelli luminosi già installati nelle gallerie – saranno usate alcune fioriere.

Del resto si tratta di una soluzione di compromesso che la giunta Bucci ha offerto ai commercianti arginando una protesta pronta a esplodere in piazza. La nuova Ztl, a loro dire, danneggerà ulteriormente le attività del centro. In piazza Fontane Marose, via XXV Aprile e via Roma non ci sono parcheggi, ma il Civ che riunisce le boutique più prestigiose del salotto buono della città avrebbe gradito almeno una certa tolleranza per i veicoli che si fermavano davanti ai negozi. Impedendo l’accesso veicolare, invece, si elimina il problema alla radice.

L’altra novità pensata per i clienti dei negozi è la creazione dei parcheggi Kiss & Buy (anche se il nome si addice più alla logica della rotatoria in piazza Fontane Marose), 44 stalli disegnati in varie zone del centro in cui è possibile parcheggiare l’auto gratis per mezz’ora esponendo il disco orario o un foglio con l’ora dell’arrivo. Nei giorni scorsi sono fioccate le prime multe a chi lasciava la macchina più del tempo consentito. Stamattina i posteggi ricavati in piazza Corvetto erano vuoti, ma l’aspettativa è che vengano usati nei momenti di maggiore afflusso.