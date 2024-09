“Impegno medico” sfida Bonsignore per il rinnovo dell’ordine: “Più dignità per medici e pazienti”

Genova. “Ci siamo uniti in questa lista perché pensiamo che sia necessario dare una svolta al nostro ordine professionale. La medicina ci insegna i benefici dei turnover delle cellule, e come per le cellule, crediamo che un rinnovo degli incarichi e delle poltrone possa portare un giovamento”. Con queste parole Francesca Barbato, odontoiatra, presenta “Impegno Medico”, la lista che nei prossimi giorni parteciperà alle elezioni per il rinnovo del consiglio dell’ordine dei Medici di Genova. La lista, capitanata dal cardiologo del San Martino Benedetto Ratto lancia la sfida al presidente uscente Alessandro Bonsignore che si ricandida con “Continuità ed esperienza”. Una situazione quasi inedita per Genova, visto che da diversi decenni non erano state presentate più liste per questo appuntamento “elettorale”.

“Da troppi anni non c’è possibilità di scelta – continua Barbato, portavoce della lista – e l’esperienza del Covid ha messo in luce delle criticità che vanno risolte e delle potenzialità che vanno sviluppate. Il nostro programma è incentrato sulla restituzione della dignità alla professione medica perché ormai l’ordine è diventato qualcosa di estraneo ai medici stessi, un ente che sanziona ma che invece dovrebbe essere la casa di tutti i medici, spesso lasciati soli in prima linea”. Ma non solo: “Deve essere recuperato anche il rapporto con i pazienti, come il nostro codice deontologico e il giuramento di Ippocrate dovrebbero imporre – spiega a Genova24 – il Covid ha allontanato i pazienti dai medici, e questi ultimi vivono oramai tra pregiudizi e paure. La cronaca lo dimostra”.

La lista Impegno Medico propone inoltre uno svecchiamento di alcune posizioni dell’Ordine considerate troppo rigide e anacronistiche: “Ci deve essere la possibilità di introdurre la medicina integrata, come l’agopuntura, oramai sdoganata in tutto il mondo, e l’omeopatia, per fare due esempi. Chiaramente l’orizzonte deve essere quello di un approccio appunto integrato, che metta al centro il paziente con piani terapeutici ampi, migliori e adattabili al singolo caso, in maniera sartoriale“. Le linee guida generali, appunto, restano generali, ma poi ogni paziente ha delle peculiarità uniche: “E’ giusto che il medico ritorni a fare il medico – sottolinea Barbato -quindi che possa di nuovo curare il paziente attendendosi alle linee guida però mettendo quel qualcosa in più che porti la cura ad un livello più alto”.

La lista con Ratto e Barbato

E poi, tra le proposte, un approccio che rimetta in piedi la Sanità pubblica, troppo spesso in balia di inefficienze, tagli e la concorrenza non sempre leale del privato: “Vogliamo favorire la prevenzione primaria, integrando la medicina ospedaliera con quella territoriale. I posti letto al San Martino sono calati drasticamente in questi anni, mentre si dovrebbe andare in direzione opposta allargando ad una presenza di prossimità”.

Francesca Barbato poi sottolinea che “Impegno medico” non vuole essere contro la cassa previdenziale “che però deve essere riformata con una gestione ottimale delle risorse” e soprattutto non deve essere considerata una lista “contro” Bonsignore: “Da tanto tempo qui non si possono avere delle opzioni per quanto riguarda questa importante votazione – conclude – ma in tutta Italia stiamo osservando un cambiamento di rotta, vogliamo dare ai nostri colleghi la possibilità di provare a cambiare il nostro ordine con idee chiare e tanta passione per questa importante e unica professione”.

Le votazioni per il rinnovo dell’Ordine dei Medici di Genova si terranno dal 20 al 24 settembre.

Ecco le liste complete:

Lista “Continuità ed esperienza”: Alessandro Bonsignore, Federico Pinacci, Monica Puttini, Paolo Cremonesi, Giuseppe Bonifacino, Luigi Bottaro, Alberto De Micheli, Davide Fara, Luigi Ferrannini, Ilaria Ferrara, Valeria Messina, Ilan Rosenberg, Giovanni Semprini, Giovanni Battista Traverso e Daniel Tripodina. Albo Odontoiatri: Massimo Gaggero, Giuseppe Modugno, Giorgio Inglese Ganora, Stefano Benedicenti e Maria Susie Cella. Revisori dei conti: Uberto Poggio, Carlotta Pennacchietti, Elisa Balletto.

“Impegno medico”: Rosa Clementi, Benedetto Ratto, Francesco Lofrano, Margherita Cottafava, Paolo Perotto, Paolo Rossi, Giovanni Mallamaci, Roberto Francesco Pagliari, Gianfranco Mazzotta, Umberto Tedeschi, Leonardo Renato Metti, Claudio Brizzi, Antonio Costanzo, Francesco Pietro Ciliberti. Albo Odontoiatri: Luca Lancieri, Francesca Barbato, Valeria Lorenza De Bernardi, Giuseppe Pate, Annalisa Sanguineti. Revisori: Salvatore De Sena, Enrico Bossi, Giulia Navazzotti.