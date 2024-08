Ztl in centro, Bucci tira dritto ma promette correttivi: in Piccapietra nuovi parcheggi per le moto

Genova. La nuova Ztl in centro tra piazza Fontane Marose, via XXV Aprile e via Roma si farà. Lo hanno confermato il sindaco di Genova Marco Bucci e gli assessori Matteo Campora e Paola Bordilli incontrando una delegazione dei commercianti del Civ Sestiere Carlo Felice insieme al presidente di Confcommercio Alessandro Cavo. Nessun passo indietro da Tursi, che aveva rimandato l’entrata in vigore del provvedimento per arginare la protesta dei negozianti, ma prima di partire si metterà a punto una serie di correttivi.

Del resto a rivelare le intenzioni del Comune è il pannello luminoso comparso proprio oggi alla fine della galleria Nino Bixio per segnalare l’ingresso nella zona off limits dopo la svolta in piazza Fontane Marose. Ad oggi, nei giorni feriali la Ztl risulta “non attiva” e transitabile da chiunque, mentre dalle 20.00 di venerdì fino alle 24.00 di domenica il varco si chiude. L’obiettivo è proprio generalizzare gli orari di stop al traffico.

Tra le misure di mitigazione proposte da Tursi ci sono anzitutto i parcheggi kiss&buy annunciati pochi giorni fa da Bucci. In progetto ci sono 52 stalli da ricavare intorno al centro storico (in zona Caricamento, ma anche nei dintorni di Portello e Corvetto) per la sosta breve dedicata agli acquisti. Ancora da definire le regole, a partire dalla durata, che potrebbe variare da mezz’ora a un’ora, fino alla definizione delle tariffe. Inoltre è allo studio una sorta di rotatoria in piazza Fontane Marose che permetta agli accompagnatori di avvicinarsi il più possibile per poi tornare indietro (sarebbe necessario un senso unico alternato in via Interiano) e parcheggiare altrove.

Ma la vera novità riguarda piazza Piccapietra. L’area, nonostante il progetto di restyling che punta a trasformarla in un’agorà per eventi, sarà parzialmente riconvertita a parcheggio per motocicli, in modo da recuperare qualcuno dei numerosi stalli persi in via XII Ottobre, Acquasola e dintorni (altri verranno cancellati a breve in piazza Dante, la più grande distesa di scooter del centro).

“Non siamo contenti, ma apprezziamo la buona volontà – spiega Paolo Bartolone, presidente del Civ che gravita intorno a via Roma -. Secondo noi la Ztl non può partire finché non saranno realizzate le infrastrutture che avevamo chiesto, cioè i parcheggi sotterranei, invece il Comune vuole andare avanti lo stesso. All’amministrazione abbiamo significato che chiuderanno altri negozi, perché la situazione è drammatica. Di certo non stanno facendo i nostri interessi: la grande distribuzione ottiene tutto quello che vuole, compresi i parcheggi, agli esercizi di vicinato non resta più niente”.

Bucci si è impegnato a firmare un protocollo d’intesa con le associazioni per cinque parcheggi che porteranno un migliaio di posti in centro. Allo studio ci sarebbe anche la possibilità di trasformare la sede di Iren in via Santi Giacomo e Filippo (destinata a trasferirsi interamente a Borgo Incrociati) in un autosilo multipiano. Un altro park sotterraneo è in programma a Principe e altri posti auto sono previsti sulla copertura delle nuove gallerie ferroviarie in via Montesano.