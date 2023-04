Recco, accensione impianti di riscaldamento: ulteriore proroga fino al 26 aprile

Recco. A causa delle basse temperature, al di sotto della media stagionale, il sindaco Carlo Gandolfo ha firmato una nuova ordinanza che estende la possibilità di accendere gli impianti di riscaldamento ancora per qualche giorno.

Dal 19 al 26 aprile compreso, l’accensione potrà avvenire fino a 10 ore al giorno, suddivise in due fasce da 5 ore, una a regime normale e l’altra a regime attenuato.

“Per regime normale si intende una temperatura di 17°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, mentre per tutti gli altri edifici la temperatura prevista è di 19°C +2 di tolleranza. Per regime attenuato, invece, si intende una temperatura dell’ambiente di 16°C con un +2°C di tolleranza” si legge nell’ordinanza.