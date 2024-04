Savona. La partita tra Rari Nantes Savona e Pro Recco, giocata oggi alla Zanelli per l’ultima giornata del round Scudetto, non aveva alcuna importanza per la classifica. Con i biancorossi già certi dell’ottimo secondo posto e i campioni d’Italia primi a punteggio pieno, il risultato non avrebbe potuto mutare la situazione.

L’incontro, però, rappresentava un ottimo test, considerato il valore delle due squadre, in vista dei prossimi impegni europei e del rush finale per la conquista del titolo tricolore. I padroni di casa erano chiamati a confermare che quest’anno sono meno distanti dal valore dei biancocelesti; questi ultimi avevano necessità di ritrovare fiducia dopo la batosta al morale subita con il fallimento in Coppa Italia.

La cronaca. Il pubblico risponde presente: con ampia presenza di giovani, si sfiorano le cinquecento presenze. Il derby, anche se da molti anni vede prevalere sempre la stessa squadra, ha il suo appeal.

Prima dell’inizio dell’incontro il presidente della Rari Nantes Savona, Daniele Polti, ed il vicepresidente e direttore sportivo, Giuseppe Gervasio, consegnano al capitano Valerio Rizzo un riconoscimento per celebrare il record delle 600 partite in Serie A1 giocate con la calottina biancorossa che ha raggiunto oggi.

Round Scudetto: l’incontro tra Bper Rari Nantes Savona e Pro Recco

La partita si apre con tanti errori in fase offensiva da ambo le parti; tiri sbagliati che colpiscono pali e traverse, passaggi errati. Le due squadre appaiono imballate; la Pro Recco sembra non aver ancora ritrovato lucidità dopo l’amaro esito del match di Albaro.

Sblocca la partita Younger, dopo 4’20” di gioco, finalizzando in rete una ripartenza, a tu per tu con Nicosia.

Passano 26″: uomo in più per la Rari, passaggio al centro per Patchaliev che spinge in rete il pallone dell’1 a 1.

Viene espulso Erdelyi, il tiro di Fondelli viene respinto.

Nuova superiorità per i biancorossi che provano a ripetere la giocata sotto porta per Patchaliev, ma questa volta Negri per due volte respinge i suoi tentativi.

A 42″ dalla fine del tempo Condemi trasforma un rigore: 1 a 2 per la Pro Recco.

Secondo tempo. Alla prima azione Kakaris al centro elude una doppia marcature e mette la palla in rete: 1-3.

Cora va nel pozzetto; giro palla, alla fine Iocchi Gratta manda la palla sul palo.

Uomo in più per il Savona; Angelini chiama time-out e l’azione porta alla rete di Durdic che trova lo spiraglio vincente per il 2-3 dopo 5’14”.

La Rari è in partita, ma a 6’08” gli arbitri fischiano un fallo in attacco a Figlioli; quest’ultimo applaude ironicamente e si vede mostrare il cartellino rosso. Un’ingenuità che priva la squadra di Angelini di una pedina fondamentale; il numero 4 si becca i rimproveri dal suo allenatore, poi esce dalla vasca applaudito dal pubblico che scandisce il suo nome.

La Pro Recco ne approfitta e concretizza la superiorità con Di Fulvio: 2 a 4.

Nell’ultimo minuto di gioco si annota una rete per parte: Vavic commette fallo da rigore su Condemi e Di Fulvio lo trasforma; i biancorossi guadagnano una superiorità ed Erdelyi da posizione cinque va a segno. A metà gara la Pro Recco conduce 5 a 3.

Nel terzo tempo le due squadre ritornano a faticare in fase offensiva. Un tiro di Guidi è respinto dal portiere ospite. Poi due conclusioni da posizione tre vengono parate: da una parte Nicosia si oppone a Younger; dall’altra Negri dice di no a Guidi.

La Pro Recco spreca un’occasione con l’uomo in più; sulla successiva superiorità Sukno chiama time-out ma i suoi sbagliano un passaggio e l’opportunità sfuma.

Rizzo va nel pozzetto ma i suoi compagni difendono bene. La terza frazione si chiude senza reti.

Nel quarto tempo le due squadre mollano un poco in fase difensiva e si susseguono le segnature. Zalanki da posizione tre sigla il 3-6.

Un gran bel lancio di Presciutti imbecca Younger che subisce fallo da rigore; Condemi spara sulla traversa.

Uomo in più per il Savona, Angelini chiama a raccolta i suoi ed Erdelyi va a bersaglio: 4 a 6.

La Rari si rifà sotto col gol di Rocchi a uomini pari: 5-6 a 3’44”.

La Pro Recco, però, beneficia di due superiorità numeriche e le trasforma entrambe, con Zalanki da posizione uno e con Condemi da posizione cinque nonostante il tentativo quasi riuscito di Nicosia. Biancocelesti avanti 5 a 8.

L’ex Aicardi scrive il proprio nome tra i marcatori con un gol da centroboa che vale il più 4 per la Pro Recco.

Azione di superiorità per la Rari; rigore che Rizzo trasforma, celebrando con un gol il riconoscimento ricevuto oggi.

La Pro Recco fallisce una doppia superiorità. L’incontro finisce col risultato di 9 a 6 per la squadra allenata da Sukno.

Valerio Rizzo a fine gara afferma: “Noi oggi abbiamo fatto degli errori, ma resto interdetto dalla designazione arbitrale. Ora abbiamo l’occasione di riscatto con la partita di Len Euro Cup a Berlino con lo Spandau di sabato prossimo. Poi ci saranno i playoff dove speriamo di esserci tutti quanti in modo di avere la squadra al completo”. E riguardo al riconoscimento ricevuto oggi: “È un traguardo importante e bellissimo. Sono orgoglioso di far parte della storia della Rari, della mia città e della mia famiglia. Ora entriamo nell’ultima fase della stagione, molto bella e molto impegnativa. Per questo motivo non c’è tempo per festeggiare, ma dobbiamo concentrarci ed impegnarci al massimo per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati”.

Il prossimo impegno per i biancorossi sarà con la partita di ritorno dei quarti di finale della Len Euro Cup in programma sabato 27 aprile. I savonesi saranno impegnati nella piscina Schöneberg di Berlino con i tedeschi del Wasserfreunde Spandau 04. L’incontro avrà inizio alle ore 19,30.

Il tabellino:

Bper Rari Nantes Savona – Pro Recco 6-9

(Parziali: 1-2, 2-3, 0-0, 3-4)

Bper Rari Nantes Savona: Nicosia, Rocchi 1, Patchaliev 1, Figlioli, Vavic, Rizzo 1, Cora, Bruni, Campopiano, Guidi, Durdic 1, Erdelyi 2, Da Rold, Bragantini. All. Alberto Angelini.

Pro Recco: Del Lungo, Di Fulvio 2, Zalanki 1, Scarmi, Younger 2, Fondelli, Presciutti, Echenique, Condemi 2, Kakaris 1, Aicardi 1, Iocchi Gratta, Negri, Rossi. All. Sandro Sukno.

Arbitri: Luca Bianco (Gavardo) e Marco Piano (Genova). Delegato Fin: Giuseppe Sorgente (Firenze).

Note. Superiorità numeriche: Savona 4 su 10 più 1 rigore realizzato, Pro Recco 3 su 11 più 3 rigori di cui 2 realizzati.

Usciti per tre falli: A 6’18” dalla fine del 4° tempo Vavic (S); a 1’11” dalla fine del 4° tempo Rossi (R).

A 1’52” dalla fine del 2° tempo è stato espulso definitivamente con sostituzione Figlioli (S) per proteste.

A 1’26” dalla fine del 3° tempo è stato ammonito per proteste Angelini.