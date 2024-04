Recco, nel triennale della Regione il ponte di raccordo al casello dell’A12

Recco. La giunta regionale ha recentemente approvato l’elenco triennale 2024-2026 per gli interventi infrastrutturali in Liguria, includendo due importanti progetti per migliorare la viabilità veicolare a Recco. Il primo intervento riguarda la sostituzione del ponte di raccordo all’autostrada A12, tra via Pisa, via dei Fieschi e via Roma.

Con un investimento totale di 3.700.000 euro, di cui 2.115.000 euro richiesti a finanziamento regionale, l’opera migliorerà la viabilità all’ingresso e all’uscita dal casello, riducendo il traffico e l’inquinamento. Inoltre, contribuirà alla sicurezza del tratto del torrente Recco.

Il secondo intervento, incluso nell’elenco, riguarda la realizzazione della strada carrabile tra Cotulo e Carbonara, con un costo totale di 200.000 euro e una richiesta di contributo regionale di 190.000.

“I due progetti sono stati inseriti nell’elenco 2024-2026 degli interventi per il loro notevole interesse pubblico – chiarisce il sindaco Carlo Gandolfo – il nuovo ponte, realizzato nei pressi dell’autostrada, faciliterà l’accesso e l’uscita dal casello autostradale, riducendo traffico e inquinamento, consentendo inoltre di mettere in sicurezza quel tratto del torrente Recco, attualmente oggetto di esondazione, come riscontrato nell’ultimo evento alluvionale di ottobre scorso. La strada Cotulo-Carbonara migliorerà la mobilità e la qualità della vita dei cittadini. Ringrazio il presidente Toti e tutta la giunta regionale per l’attenzione alle esigenze della città”.